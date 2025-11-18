Odvzem vozniške? Nič še ni izgubljeno!

Odvzem vozniške je resna posledica, ki lahko močno vpliva na posameznika. Zakon določa ta ukrep za številne prometne prekrške in kršitve cestnoprometnih pravil. So morda izpit odvzeli tudi vam? Ne čakajte križem rok in ukrepajte! Pravnik na dlani je tu, da vam pomaga vrniti izpit.

Kdaj pride do odvzema vozniškega dovoljenja?

Vozniško dovoljenje se lahko odvzame ob storitvi hujšega prometnega prekrška ali zaradi ponavljajočih se kršitev cestnoprometnih predpisov. Med najpogostejšimi razlogi za odvzem so:

izguba izpita zaradi alkohola ali vožnje pod vplivom ostalih nedovoljenih substanc;

ali vožnje pod vplivom ostalih nedovoljenih substanc; prekoračitev hitrosti za več kot 50 kilometrov na uro nad dovoljeno mejo;

za več kot 50 kilometrov na uro nad dovoljeno mejo; povzročitev prometne nesreče s hudimi posledicami;

zbrano večje število kazenskih točk v določenem obdobju.

Policija sme vozniško dovoljenje začasno odvzeti že na kraju prekrška, medtem ko lahko sodišče v sodnem postopku odredi tudi trajni odvzem vozniškega dovoljenja.

Vožnja pod vplivom alkohola

Vožnja pod vplivom alkohola je eden glavnih razlogov za pridobitev kazenskih točk in posledični odvzem vozniškega dovoljenja.

Zakon določa, da je dopustna meja alkohola največ 0,24 miligrama na liter v izdihanem zraku oziroma 0,5 promila v krvi – ob pogoju, da voznik ne kaže znakov zmanjšane sposobnosti za vožnjo. Prekoračitev teh meja pomeni najmanj 300 evrov globe in štiri kazenske točke. Če ima voznik že zbrane kazenske točke, se te prištejejo in ob doseženih 18 točkah sledi avtomatičen odvzem izpita. Najvišja kazen za alkoholizirano vožnjo se izreče pri vrednostih nad 0,52 miligrama na liter – kazen znaša 1.200 evrov, sledi 18 točk, odvzem vozniškega dovoljenja in po potrebi tudi pridržanje.

Pozor! Če test alkoholiziranosti zavrnete, to pomeni avtomatično prejetje najvišje možne kazni za alkoholizirano vožnjo – izguba izpita zaradi alkohola.

Začasni in trajni odvzem vozniškega dovoljenja

Ko je vozniško dovoljenje začasno odvzeto, voznik za določen čas ne sme upravljati motornega vozila. Dolžina tega ukrepa je odvisna od resnosti prekrška in morebitnih preteklih kršitev – lahko traja le nekaj dni ali pa se podaljša na več mesecev. O tem voznik prejme uradni dokument, kjer je natančno navedeno obdobje prepovedi vožnje. Vendar obstaja možnost, da tudi v tem času ponovno sedete za volan. Za več informacij in konkretne rešitve vam je na voljo Pravnik na dlani.

Trajni odvzem vozniškega dovoljenja je skrajni ukrep, ki se uporabi v primerih najhujših prekrškov ali ponavljajočih se kršitev. Takšne so na primer povzročitev prometne nesreče s smrtnim izidom ali hudimi telesnimi poškodbami, večkratna vožnja pod vplivom alkohola ali drog, ponavljajoča se in zavestna kršitev prometnih predpisov …

Vrnitev vozniškega dovoljenja

Voznik, ki mu je bilo vozniško dovoljenje odvzeto, ima pravico do pritožbe in lahko zaprosi za povrnitev dovoljenja pod določenimi pogoji. Poudarjamo, da morate ukrepati kar se da hitro! Obstajajo namreč striktni roki, ki se jih je treba držati.

Ko vam policist odvzame izpit, boste v nekaj dneh na domači naslov prejeli tudi sklep o začasnem odvzemu izpita (dokler na sodišču ne pridete na vrsto za odločanje o trajnem odvzemu). Nato imate 15 dni časa, da na sodišču vložite predlog za odlog odvzema vozniškega dovoljenja. Predlog mora biti strokovno sestavljen, saj je treba jasno navesti razloge za vračilo izpita in priložiti dokazila, kot je zdravniško potrdilo. S pravilnim pristopom lahko dosežete, da vam sodišče omogoči vožnjo do končne odločitve.

Če sodišče izda pravnomočno odločbo o trajnem odvzemu dovoljenja, imate še vedno možnost vložitve predloga za odlog izvršitve. Zopet ne pozabite na 15-dnevni rok. V tem primeru sodišču predlagate, da namesto odvzema določi preizkusno dobo (pogojni) in rehabilitacijske ukrepe. V času pogojnega (od 6 do 24 mesecev) morate dokazati, da ste vesten voznik in ne smete storiti prometnega prekrška.

