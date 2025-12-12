Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Petek,
12. 12. 2025,
7.10

Osveženo pred

29 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Nicolas Maduro mamila sankcije ZDA Venezuela

Petek, 12. 12. 2025, 7.10

29 minut

ZDA uvedle nove sankcije proti Venezueli

Avtorji:
St. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Nicolas Maduro | Sankcije, ki prepovedujejo uporabo ameriških finančnih ustanov in podjetij ter ameriškim podjetjem prepovedujejo transakcije z osebami na seznamu sankcij, so ZDA uvedle dan po tem, ko so zasegle ladjo, ki je prevažala venezuelsko surovo nafto. | Foto Reuters

Sankcije, ki prepovedujejo uporabo ameriških finančnih ustanov in podjetij ter ameriškim podjetjem prepovedujejo transakcije z osebami na seznamu sankcij, so ZDA uvedle dan po tem, ko so zasegle ladjo, ki je prevažala venezuelsko surovo nafto.

Foto: Reuters

ZDA so v četrtek ponovno uvedle sankcije proti trem nečakom venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in nove sankcije proti šestim organizacijam, ladjarskim podjetjem in šestim ladjam, ki glede na sporočilo State Departmenta podpirajo skorumpirani in nezakoniti Madurov režim.

State Department je Madura ponovno označil za voditelja mamilarskega kartela Cartel de los Soles, ki je uničil gospodarstvo države in destabilizira celotno regijo.

"Ameriška vlada bo še naprej zavračala finančno pomoč nezakonitemu Madurovemu režimu, ki jo ta uporablja za zatiranje venezuelskega ljudstva. ZDA so zavezane zagotavljanju varnosti ameriškega ljudstva z uporabo vseh razpoložljivih sredstev za odpravo groženj, ki jih predstavljajo trgovina z mamili in kriminal," je sporočil State Department.

Sankcije, ki prepovedujejo uporabo ameriških finančnih ustanov in podjetij ter ameriškim podjetjem prepovedujejo transakcije z osebami na seznamu sankcij, so ZDA uvedle dan po tem, ko so zasegle ladjo, ki je prevažala venezuelsko surovo nafto.

V primeru ladjarskih družb sankcije ameriškim uradnikom tudi olajšujejo zaseg plovil, poroča medij Axios.

Na udaru Madurovo sorodstvo

ZDA so ponovno uvedle sankcije proti Madurovim nečakom. Efrain Antonio Campo Flores in Franqui Francisco Flores de Freitas sta znana kot mamilarska nečaka, potem ko sta bila aretirana na Haitiju in leta 2016 v ZDA obsojena zaradi prometa s kokainom.

Predsednik Biden ju je leta 2022 pomilostil v okviru izmenjave zapornikov z Venezuelo. Carlos Erik Malpica Flores je tretji nečak in povezan z venezuelsko državno naftno družbo Petroleos de Venezuela.

Sankcije so ZDA uvedle tudi proti panamskemu naftnemu poslovnežu Ramonu Carreteru Napolitanu. Štirje novi na seznamu so se pridružili Maduru, njegovi soprogi Cilii Flores, sinu Nicolasu Maduro Guerri in še trem sinovom Cilie Flores – Walterju Gavidii Floresu, Yosserju Gavidii Floresu in Yoswalu Gavidii Floresu, poroča Axios.

zaseg tankerja v Venezueli
Novice Tako so Američani napadli venezuelski tanker #video
letalonosilka R. Gerald Ford
Novice ZDA s potezo, ki meji na vojno napoved
Napad Čoln ZDA
Novice ZDA na Tihem oceanu izvedle smrtonosni napad #video
Donald Trump
Novice Trump napovedal skorajšnji začetek operacij na kopnem v Venezueli
Donald Trump
Novice Trump nekako odločen, kaj storiti z Venezuelo, Maduro noče neskončne vojne
Nicolas Maduro mamila sankcije ZDA Venezuela
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.