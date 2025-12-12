Federer se vrača v Melbourne za bitko nekdanjih prvih igralcev sveta

Nekdanji teniški zvezdnik, Švicar Roger Federer, bo januarja spet na igrišču, ko bo del slavnostnega odprtja odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Tam je osvojil šest svojih naslovov za grand slam od 20, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Federer bo dan pred začetkom turnirja, ta se bo tekmovalno začel 18. januarja, del bitke nekdanjih prvih igralcev sveta. Kot so sporočili organizatorji, bo Švicar, ki bo v Melbournu prvič po upokojitvi leta 2022, na zvezdniškem obračunu igral z Američanom Andrejem Agassijem, ki je štirikrat dobil OP Avstralije, ter Avstralcema Patom Rafterjem in domačinom Lleytonom Hewittom. Večer bo namenjen tudi počastitvi Federerjevih uspehov v Melbournu.

"Zdi se že davna preteklost, ko sem si izmislil vzdevek 'happy slam' (srečni slam; op. STA) za OP Avstralije. Še vedno se nasmehnem, ko se spomnim vseh trenutkov, ki sem jih tam doživel," je dejal Federer.

"Eden mojih najdražjih spominov s turnirjev za grand slam je prav zmaga v Melbournu leta 2017, leto pozneje pa sem znova uresničil sanje na turnirju," je dodal Švicar, ki je prvi turnir za grand slam v sezoni osvojil še v letih 2004, 2006, 2007 in 2010.