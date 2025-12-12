Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Petek,
12. 12. 2025,
9.04

Osveženo pred

52 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Melbourne OP Avstralije Roger Federer

Petek, 12. 12. 2025, 9.04

52 minut

Odprtje OP Avstralija

Federer se vrača v Melbourne za bitko nekdanjih prvih igralcev sveta

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Roger Federer | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Nekdanji teniški zvezdnik, Švicar Roger Federer, bo januarja spet na igrišču, ko bo del slavnostnega odprtja odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu. Tam je osvojil šest svojih naslovov za grand slam od 20, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Federer bo dan pred začetkom turnirja, ta se bo tekmovalno začel 18. januarja, del bitke nekdanjih prvih igralcev sveta. Kot so sporočili organizatorji, bo Švicar, ki bo v Melbournu prvič po upokojitvi leta 2022, na zvezdniškem obračunu igral z Američanom Andrejem Agassijem, ki je štirikrat dobil OP Avstralije, ter Avstralcema Patom Rafterjem in domačinom Lleytonom Hewittom. Večer bo namenjen tudi počastitvi Federerjevih uspehov v Melbournu.

"Zdi se že davna preteklost, ko sem si izmislil vzdevek 'happy slam' (srečni slam; op. STA) za OP Avstralije. Še vedno se nasmehnem, ko se spomnim vseh trenutkov, ki sem jih tam doživel," je dejal Federer.

"Eden mojih najdražjih spominov s turnirjev za grand slam je prav zmaga v Melbournu leta 2017, leto pozneje pa sem znova uresničil sanje na turnirju," je dodal Švicar, ki je prvi turnir za grand slam v sezoni osvojil še v letih 2004, 2006, 2007 in 2010.

Cliff Young
Sportal Ostareli pastir senzacionalno pometel s svetovno ultramaratonsko elito
Roger Federer
Sportal Roger Federer v teniško dvorano slavnih
Melbourne OP Avstralije Roger Federer
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.