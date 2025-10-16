"Sprva sva celo dvakrat večerjala skupaj, ampak tudi z njim je bilo prijateljstvo nemogoče," je v enem izmed zadnjih pogovorov razkril Novak Đoković, ko je bilo govora o prijateljstvu z Rafaelom Nadalom in Rogerjem Federerjem.

Novak Đoković spregovoril o odnosu z Rafaelom Nadalom in Rogerjem Federerjem. Foto: Reuters

Eden še igra, preostala dva sta se športno upokojila. Govorimo o teniški veliki trojici Novaku Đokoviču, Rafaelu Nadalu in Rogerju Federerju. Od Federerjeve prve zmage na turnirju v Wimbledonu leta 2003 do Đokovićeve zadnje zmage na OP ZDA (2023) je velika trojica osvojila neverjetnih 66 od skupno 81 turnirjev velike četverice. Đoković ima v svoji vitrini rekordnih 24 naslovov za grand slam, Nadal jih je zbral 22, Federer pa 20.

Igralec Razmerje zmag in porazov Turnirske zmage Zmage na turnirjih za grand slam Skupni zaslužek (posamezno + dvojice) Novak Đoković 1159 – 233 100 24 164.323.496 EUR Rafael Nadal 1080 – 228 92 22 116.471.707 EUR Roger Federer 1251 – 275 103 20 112.702.924 EUR

Kakšen je bil njihov odnos zunaj igrišč?

Ti trije so leta in leta polnili tribune največjih teniški stadionov in mnoge ljubitelje tenisa puščali odprtih ust. Vsi trije so bili na igrišču športni gladiatorji brez milosti. Kaj pa zunaj igrišč, je bil njihov odnos kaj drugačen?

"Vedno sem ga zelo spoštoval." Foto: Reuters

Prijateljstvo z njim je bilo nemogoče

O tem je nedavno spregovoril Novak Đoković, eden najboljših, za mnoge celo najboljši teniški igralec vseh časov. Srbski zvezdnik je najprej pojasnil, da z Rafaelom Nadalom prav zaradi rivalstva nista mogla ostati prijatelja.

"Nadal je le leto starejši od mene in oba sva dvojčka. Sprva sva celo dvakrat večerjala skupaj, ampak tudi z njim je bilo prijateljstvo nemogoče," so zapisali pri italijanskem časopisu Corriere della Sera.

"Vedno sem ga zelo spoštoval. Zahvaljujoč njemu in Federerju sem rasel in postal to, kar sem danes. To nas bo vedno povezovalo in za to sem zelo hvaležen. Nadal je bil del mojega življenja. V zadnjih petnajstih letih sem ga videl več kot svojo mamo. Nikoli nisva bila prijatelja, saj je to med konkurenti nemogoče, a nikoli nisva bila sovražnika," je poudaril 24-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Novak Đoković in Roger Federer Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Federer ga je odkrito kritiziral, kaj pa je povedal Đoković?

Na začetku kariere se je med Federerjem in Đokovićem večkrat iskrilo. Da se res nista najbolje razumela, sta pred leti zatrdila Đokovićev nekdanji trener Boris Becker in njegov oče Srđan Đokovič. "Nobena skrivnost ni, da se Roger Federer in Novak Đoković ne marata," je zapisal legendarni Nemec.

Federer pa ga je pred leti na Davisovem pokalu odkrito kritiziral, da je hlinil poškodbe. "Ne verjamem njegovim poškodbam in to resno mislim. Mislim, da so bile njegove poškodbe izmišljene," je takrat vrelo iz enega najboljših teniških igralcev vseh časov. Vseeno se je zelo, da sta v nadaljevanju nekoliko zgladila odnose.

"Federerja sem vedno spoštoval, bil je eden največjih vseh časov. Imel je res velik vpliv, ampak nikoli si nisva bila blizu," je povedal 38-letni Srb, ki je leta 2025 v Wimbledonu izrazil željo, da bi se po njegovi upokojitvi vsi trije dobili in obujali spomine, a zdaj nima časa za to. Trenutno je še povsem posvečen tenisu in družini.

Novaku Đokoviću se je na OI v Parizu izpolnila dolgoletna želja, potem ko je osvojil zlato medaljo. Foto: Reuters

"Preprosto nimam časa. Igranje tenisa na najvišji ravni zahteva ogromno časa in predanosti. Ne igram več toliko kot včasih, a tedne, ko nisem na turnirjih, preživim doma in se posvetim otrokoma. Nimam časa, da bi se poglobil v to, kaj vse sem doživel. Rad bi, ampak mislim, da bo ta čas prišel, ko bom lopar postavil v kot in si na plaži s Federerjem in Nadalom privoščil margarito in z njima obujal spomine o našem rivalstvu."

Novak Đoković se trenutno mudi v Savdski Arabiji, kjer poteka ekshibicijski turnir. Danes ob 20. uri ga čaka dvoboj proti Janniku Sinnerju.

Preberite še: