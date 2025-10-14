Kar nekaj teniških navdušencev se sprašuje, zakaj v soboto niso diskvalificirali Arino Sabalenko, prvo igralko sveta, potem ko je v besu z loparjem skoraj zadela pobiralca žogic. Mnogi so se spomnili primera Novaka Đokovića, mi pa smo se spomnili še na nekaj teniških incidentov v ženskem tenisu.

Trenutno najboljša teniška igralka Arina Sabalenka je v polfinalu turnirja v Wuhanu povsem izgubila živce, potem ko je igrala in na koncu izgubila proti Jessici Pegula. Do incidenta je prišlo v enajsti igri tretjega niza, ko je Belorusinja izgubila tri zaporedne igre, na koncu pa tekmo izgubila po podaljšani igri 2:6, 6:4, 7:6 (7:2). Sabalenka je pobesnela, vrgla lopar in skoraj zadela pobiralca žogic. Sicer se je za svoje dejanje opravičila in odnesla le z opominom.

belarusian tennis player and world number one aryna sabalenka gets mad and almost hits a ball kid with her racket, absolutely shocking behavior😳 pic.twitter.com/GAwwL0xQK8 — szymon (@iloveanisimova) October 11, 2025

How did Sabalenka not get a warning for throwing her racquet?



She almost hit a ball kid too, could have been a disqualification



Swiatek would have been burnt at the stake for this pic.twitter.com/ovo9ZWey5T — Corvath Draemir (@Archaicmind3000) October 12, 2025

Posnetek je hitro zaokrožil na družbenih omrežjih in mnogi so se spomnili primera iz leta 2020, ko so Novaka Đokovića diskvalificirali na OP ZDA, ker je po nesreči v vrat zadel sodnico. Sprašujejo se, zakaj ni Sabalenke doletela enaka usoda. Sicer pa Sabalenka v zgodovini tenisa še zdaleč ni edina igralka, ki je izgubila živce.

Serena Williams ob svojem izbruhu leta 2018 Foto: Reuters

Ko je Serena Williams povsem izgubila živce

Po tem je slovela Serena Williams, ena najboljših teniških igralk vseh časov. Njen najbolj znan primer je bil, ko je leta 2018 na OP ZDA prejela opozorila zaradi coachinga, nato zaradi razbiranja loparja, na koncu pa je sodnika obtožila za lažnivca in lopova. Zaradi prvega opomina je prejela kazen v višini štiri tisoč dolarjev, za namerno uničenje loparja tri tisoč dolarjev, za verbalni izpad nad sodnikom pa v višini deset tisoč dolarjev.

Grozila je linijski sodnici

To ni bil edini incident ene najboljših teniških igralk vseh časov. Leta 2009 ji je v ključnih trenutkih dvoboja linijska sodnica dosodila prestop. To je Sereno tako razjezilo, da je sodnici zagrozila, da ji bo žogico zarinila v grlo. Ta je šla do glavne sodnice in povedala ter celo izjavila, da ji je grozila s smrtjo, kar je Williamsova odločno zanikala. Zaradi predolgega jezika so ji odvzeli točko, posledično pa je izgubila dvoboj. Temu primerna je bila tudi kazen. Američanka je sprva dobila kazen 150 tisoč evrov, a so ji jo pozneje znižali na 70 tisoč evrov.

Marija Šarapova Foto: Gulliver/Getty Images

Stokanje, ki je motilo marsikoga

Nekdanja teniška zvezdnica Marija Šarapova je bila znana kot zelo osredotočena igralka, vendar je bilo njeno stokanje pogosto predmet polemik. Nekateri so bili prepričani, da je bilo njeno stokanje sporno in da je s tem načenjala živce nasprotnic. Veliko ljudi verjame, da je Šarapova stokanje na igrišču povzdignila na povsem novo raven. O tem so vprašali tudi Rusinjo: "Ali to počneš, ali pa ne. A o tem ne bi smel razmišljati."

Najbolj znan je dvoboj iz leta 2013, ko se je pomerila s portugalsko kvalifikantko Michelle Larcher de Brito. Dvoboj je bil znan kot dvoboj stokanja. Takrat so poročali, da je stokanje Šarapove doseglo 103 decibele, vendar je bila 20-letna Larcher de Brito še glasnejša. Njeno stokanje je doseglo 109 decibelov. To glasnost primerjajo z motorno žago, glasbo v diskoteki ali rock koncertom.

Pliškova se je spravila na sodniški stol

Pravi odklop je leta 2018 na turnirju v Rimu doživela Karolina Pliškova, nekdanja prva igralka sveta, ko je v drugem krogu igrala proti grški igralki Marii Sakkari. V odločilnem tretjem nizu in pri izidu 5:5 je stranska sodnica dosodila avt, kar je pozneje potrdila še glavna sodnica, čeprav je bila žogica očitno v igrišču. Po končanem dvoboju, ki ga je Pliškova izgubila, sodnici ni želela dati roke, ampak se je z loparjem spravila nad sodniški stol. Njena kazen ni bila znana, omenili pa so, da je bila štirimestna številka.

Jelena Ostapenko Foto: Reuters

Temperamentna Latvijka

Po svojem divjem temperamentu je znana tudi latvijska teniška igralka Jelena Ostapenko, saj pogosto razbija loparje. Včasih se jezi na svojo ekipo, pogosto pa ima kaj za povedati tudi glavnim sodnikom. To privede do številnih opozoril.

