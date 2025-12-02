Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Torek,
2. 12. 2025,
19.30

Torek, 2. 12. 2025, 19.30

1 ura, 16 minut

Se legenda vrača?

Serena Williams spodbudila govorice o vrnitvi na teniška igrišča

STA

Serena Williams | Bomo Sereno Williams spet videli na največjih turnirjih? | Foto Guliverimage

Bomo Sereno Williams spet videli na največjih turnirjih?

Foto: Guliverimage

Nekdanja ameriška teniška zvezdnica Serena Williams je obvestila agencijo za teniško integriteto (Itia), da želi biti spet vključena v protidopinška testiranja, kar spodbuja namigovanja o vrnitvi 44-letnice na turnirje, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Predstavnik Itie Adrian Bassett je za The Athletic potrdil, da je Williams spet v testnem bazenu športnikov, najverjetnejša možnost za vrnitev pa je igranje v mešanih dvojicah na OP ZDA avgusta prihodnje leto.

Zmagovalka 23 turnirjev za grand slam se lahko na uradne turnirje vrne le ob tem, da je šest mesecev v protidopinškem sistemu.

Williams se je sicer upokojila leta 2022 prav na OP ZDA, približno leto zatem pa je rodila drugega otroka.

Njena sestra Venus Williams, ki je leto starejša, je že pred tem načrtovala igranje tenisa v prihodnji sezoni.

