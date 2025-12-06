Poloni Hercog kaj takega ni uspelo že devet let

Slovenska teniška igralka Polona Hercog se je na turnirju serije WTA 125 v ekvadorskem Quitu uvrstila v finale. V polfinalu je ugnala tretjo nosilko iz Francije Leolio Jeanjean s 6:2, 6:2. Francozinja na lestvici zaseda 102. mesto.

Za 34-letno Mariborčanko, ki na lestvici WTA trenutno zaseda 672. mesto, bo to drugi finale na tej ravni turnirjev, potem ko je edinega doslej na turnirjih WTA 125 izgubila junija 2016 v Bolu na Braču. Takrat jo je premagala Luksemburžanka Mandy Minella.

Hercog, ki je imela v zadnjih sezonah ogromno težav s poškodbami, se počasi vrača na višjo raven. Mariborčanka ni igrala med Wimbledonom 2024 in OP Avstralije letos, kjer je v kvalifikacijah nastopila z zaščitenim rankingom in končala na prvi oviri.

Nato znova ni igrala do konca julija, v kvalifikacijah za OP ZDA pa je prav tako izpadla v prvem krogu. Od oktobra igra na turnirjih v Južni Ameriki, največji uspeh v zadnjem času pa je zabeležila prav v Quitu ta teden.

Nazadnje je na turnirjih nižje ravni v finalu igrala aprila lani v Kopru na turnirju serije ITF 75 in izgubila proti rojakinji Veroniki Erjavec. Tudi ta je igrala v Quitu in po izpadla v četrtfinalu. V ekvadorski prestolnici je po informacijah slovenske teniške zveze bolehala za virozo.

Zadnja zmaga Hercog na nižji ravni turnirjev sicer sega v april 2021, ko je slavila v portugalskem Oeirasu (ITF 75). Sicer pa ima 34-letnica ob svojem imenu tri zmage na turnirjih najvišje ravni. Zadnjega je osvojila leta 2019 v Luganu (WTA 250).

V finalu se bo Hercog, ki je na lestvici WTA najvišje posegla do 35. mesta (september 2011), v nedeljo pomerila z boljšo iz obračuna med Argentino Luisino Giovannini in Grkinjo Despino Papamihail.