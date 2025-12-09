"Zelo se veselim igranja v prihodnjem letu," je po veliki zmagi povedala slovenska teniška igralka Polona Hercog, potem ko je senzacionalno zmagala turnir WTA 125 v Quitou v Ekvadorju in razkrila, da ima pri 34 letih še vedno veliko neporavnanih računov.

Polona Hercog je ljubiteljem tenisa že zelo dobro znana. Navduševala je že v mladinskih kategorijah in zelo kmalu krojila vrh svetovnega tenisa, ko je bila že na 35. mestu svetovne ženske teniške lestvice. Mariborčanka pa je tudi ena tistih, ki so jo v karieri ustavile poškodbe. Res ni imela sreče s poškodbami, verjetno pa je imela tudi nesrečno roko pri izbiri trenerjev. Zdaj pa se zdi, da je po dolgotrajnih težavah vendar našla pravo pot.

Uživanje je najpomembnejše

To je dokazala na zadnjem turnirju v Ekvadorju, ko je prvič po letu 2019 zmagala turnir serije WTA. V nedeljo je v finalu precej gladko premagala Argentinko Luisino Giovannini (6:1, 6:2). Polona, ki bo januarja dopolnila 35 let, po pomembni zmagi ni skrivala navdušenja.

"Resnično sem zelo vesela in izjemno ponosna na to, kako sem igrala cel teden. Ta sezona je dokaz, da smo vložili ogromno dela. Ne samo jaz, ampak tudi vsi drugi, ki so mi pomagali, seveda tudi doma. Po poškodbah in vsem skupaj je to resnično lepa vrnitev," je po zmagi najprej povedala Hercog in razkrila, da ima v prihodnosti še kar nekaj zastavljenih ciljev.

"Zdaj se vračam domov in se fizično pripravljam, kolikor se le da. Zelo se veselim igranja v prihodnjem letu. Bomo videli, s katerim turnirjem bom začela. Če sem iskrena, nisem veliko spremljala svoje uvrstitve, saj sem bila uvrščena zelo nizko, ko sem prišla v Južno Ameriko. Trenutno si želim le uživati v trenutku, igrati vsak dan in vztrajati na turnirjih. Mislim, da je prav uživanje na igrišču najpomembnejše," je po zadnji turnirski zmagi povedala naša igralka, ki je na lestvici WTA skočila za več kot 300 mest in je trenutno na 333. mestu.

Premagovala je že velika imena

Nazadnje je Polona Hercog pred šestimi leti zmagala v Luganu, ko je takrat v finalu premagala še zelo mlado Poljakinjo Igo Swiatek. Sicer pa je v svoji karieri dobila še kar nekaj pomembnih skalpov. Premagala je tudi dve igralki prve deseterice. Leta 2012 je premagala Marion Bartoli, osem let pozneje, leta 2020, pa je premagala Kiki Bertens. V njeni dolgoletni karieri je s turnirskimi nagradami zaslužila 4,5 milijona dolarjev (3,8 milijona evrov).

Polona Hercog je imela veliko težav s poškodbami. Foto: Guliverimage

Da ji bo le zdravje služilo

Kot smo že omenili, je imela Hercog v preteklosti kar nekaj težav s poškodbami. Nič drugače ni bilo letos, ko je skupno odigrala le 20 dvobojev, njen izkupiček v letošnji sezoni pa je bil 11 zmag in devet porazov.

Igrala je na desetih turnirjih. Sezono je začela januarja v kvalifikacijah OP Avstralije in zgodbo končala že v prvem krogu, ustavila jo je Američanka Robin Montgomery. Za tem pol leta ni igrala in se julija pojavila na turnirju na Poljskem ter se poslovila v prvem krogu.

Avgusta je na ITF-turnirju v Ourenseju dosegla polfinale, potem ko je zabeležila tri zaporedne zmage. V kvalifikacijah za OP ZDA se je prav tako poslovila v prvem krogu. V jesenskem delu sezone je nastopila še v Varšavi, Florianopolisu, Caliju in Tucumanu, a so jo tesni dvoboji večkrat ustavili že v uvodnih krogih. Preobrat je prišel novembra, ko se je Hercog na turnirju v Colini prebila v četrtfinale. V Buenos Airesu je nato odigrala še en dolg dvoboj, ki se žal ni končal po njenih željah. V Ekvadorju pa se ji je le odprlo in se je veselila svoje četrte turnirske zmage serije WTA.

Turnirske zmage Polone Hercog (WTA)

Leto Turnir Kategorija 2011 Bastad WTA 250 2012 Bastad WTA 250 2019 Lugano WTA 250 2025 Quito WTA 125

