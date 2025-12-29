Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

B. B.

29. 12. 2025
13.20

Emerson Jones priznava, da je ostala brez šolskih prijateljev

Emerson Jones

Foto: Guliverimage

Šele 17-letna teniška igra Emerson Jones priznava, da je zaradi teniške kariere včasih zelo osamljena in da je izgubila praktično vse šolske prijatelje. S tem se je še enkrat več pokazala krutost vrhunskega športa oziroma vrhunskega tenisa.

Emerson Jones velja za eno najobetavnejših mladih avstralskih igralk. Stara je komaj 17 let, a že tretjo sezono zapored tekmuje na profesionalni ravni. Na začetku leta 2023 je na domačem turnirju v Hobartu prejela posebno povabilo za kvalifikacije, leto pozneje pa je že prvič zaigrala v Melbournu, ko je igrala v kvalifikacijah OP Avstralije.

Emerson Jones je trenutno 151. igralka sveta.

Daleč od sanjskega življenja

Letos je v svoji karieri naredila še korak naprej, ko je na turnirju WTA dosegla svojo prvo zmago in premagala Kitajko Wang Xinyu. Prav tako je že zaigrala na glavnem turnirju za grand slam, kjer je dobila posebno povabilo organizatorja in je trenutno 151. igralka sveta.

Njena mam Loretta Harrop je bila včasih zelo uspešna triatlonka.

"Vedno skrbimo, da je nekdo od nas z njo"

Na turneji je vseskozi ob njej njena mama Loretta Harrop, nekdanja vrhunska avstralska triatlonka, ki ima srebro z olimpijskih iger. Prav ona pa ima ključno vlogo, da svoji hčerki pomaga prebroditi težke in osamljene trenutke.

"Nikoli ni prišlo v poštev, da bi jo samo kam pošiljali. Vedno skrbimo, da je nekdo od nas z njo. Naš cilj je, da jo poskušamo zaščititi pred osamljenostjo, ki jo prinaša ženski tenis," je povedala njena mama in dodala: "Zelo pomembno je, da ostane srečna in psihično stabilna. Nočemo, da bi se počutila osamljeno, saj je še zelo mlada."

