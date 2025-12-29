V 84. letu starosti je umrl Lou Gerstner, nekdanji izvršilni direktor ameriškega podjetja IBM. Gerstner je vodenje tehnološkega velikana, pionirja globalne računalniške industrije, prevzel leta 1993 po tem, ko je IBM zabeležil do takrat največjo izgubo v ameriški korporativni zgodovini, ter ga z več drastičnimi potezami morda celo rešil pred razkosanjem in vrnil na pot dobičkonosnosti.

IBM se je po dominantnih 60. in 70. letih prejšnjega stoletja, ko so bili njegovi veliki računalniki, tako imenovani "mainframe" računalniki, stalnica v ogromno podjetjih in po prelomnem izumu prvega osebnega računalnika (PC) leta 1981 znašel v velikih težavah.

Velika stava na osebne računalnike se družbi IBM namreč ni izšla, saj so jih množično začeli kopirati tekmeci. Trg so tako rekoč zasičili z računalniki z Intelovimi procesorji in Microsoftovim operacijskim sistemom, ki je bil neposreden tekmec platformi OS/2, ki jo je skupaj z Microsoftom razvil IBM.

Največja izguba v zgodovini

Tehnološki velikan je v začetku leta 1993 razkril izgubo v višini kar osem milijard ameriških dolarjev, kar je bilo takrat največ v ameriški korporativni zgodovini. Upravni odbor IBM je zato odslovil takratnega izvršilnega direktorja Johna Akersa in iz podjetja RJR Nabisco pripeljal Louja Gerstnerja. Ta je imel samo eno nalogo - IBM potegniti iz brezna rdečih številk.

IBM je na seznamu najvrednejših podjetij na svetu po tržni kapitalizaciji trenutno na 48. mestu. Pred IBM je nemški SAP, za IBM pa japonska Toyota. Foto: Guliverimage

Drastične poteze

Gerstner je takoj zavihal rokave in začel z uvajanjem ogromnih in drastičnih sprememb. Med drugim je odpustil več kot deset odstotkov od 300 tisoč zaposlenih v družbi IBM in centraliziral odločevalski proces. Njegova verjetno daleč najbolj odločilna poteza je bila preusmeritev fokusa s trga osebnih računalnikov in močno osredotočanje na storitveni sektor, inovacije in internet. Tako imenovano e-poslovanje je pod Gerstnerjem postalo jedrni posel družbe IBM.

"Njegovo vodstvo je povsem spremenilo podjetje. Uspelo mu ni s pogledovanjem v preteklost, temveč z neumornim osredotočanjem na to, kaj bodo stranke potrebovale v prihodnosti," so pri IBM zapisali ob razkritju, da je umrl njihov nekdanji direktor. Foto: Reuters

Od njegovega prihoda pa do Gerstnerjeve upokojitve leta 2002 je tržna kapitalizacija podjetja IBM narasla za skoraj 500 odstotkov.

IBM ni bil več alfa in omega, toda naloga je bila opravljena

Obdobje, v katerem je Gerstner vodil IBM, kljub vrnitvi k dobičkonosnosti, kar je bila posledica njegovih potez, je bilo za podjetje z vidika konkurenčnosti na trgu sicer vseeno razmeroma neuspešno. IBM je v tem času namreč izgubil status največjega v računalniški industriji, saj so ga začeli prehitevati drugi, v prvi vrsti Microsoft, Dell, Apple.

Lou Gerstner je IBM vodil med letoma 1993 in 2002. Bil je prvi izvršilni direktor podjetja, ki ni bil izbran med zaposlenimi v IBM, temveč ga je uprava pripeljala "od zunaj". Foto: Reuters

Toda Gerstner je svojo nalogo vseeno opravil z odliko. Kot so zapisali v podjetju IBM, je v podjetje prišel v času, ko je bila usoda družbe izredno negotova, spogledovali so se celo z razkosanjem IBM na več samostojnih enot.

"Njegovo vodstvo je povsem spremenilo podjetje. Uspelo mu ni s pogledovanjem v preteklost, temveč z neumornim osredotočanjem na to, kaj bodo stranke potrebovale v prihodnosti," so zapisali ob razkritju, da je umrl njihov nekdanji direktor.

Vzrok smrti 83-letnega Gerstnerja sicer še ni javno znan.