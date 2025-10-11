Dobitnik zgodovinskega Eurojackpota vpleten v ogromen škandal

Leta 2014 je na Finsko romal do takrat najvišji glavni dobitek v zgodovini loterije Eurojackpot. Kar 61,2 milijona evrov je prejel dobitnik , ki so ga finski mediji kasneje identificirali kot nekdanjega detektiva finske varnostne in obveščevalne službe (Supo). To je bil Veikko Palko, legendarni finski lovec na sovjetske in kasneje ruske vohune. Palko, ki je umrl aprila lani, je del milijonov, ki jih je zadel na Eurojackpotu, namenil za nadaljnje financiranje obveščevalnih dejavnosti in sodelovanje s Supom. A ker so strogo varovane skrivnosti potovale mimo uradnih kanalov, so se v zadeve vmešali kriminalisti.

Finsko v zadnjem obdobju pretresa škandal, povezan s tamkajšnjo varnostno in obveščevalno službo (Supo). Organi pregona s kriminalistično policijo na čelu namreč preiskujejo, ali je prišlo do uhajanja strogo zaupnih informacij.

Po navedbah finskih medijev je med osumljenci za domnevna razkritja varnostnih skrivnosti Finske, ki so bila namenjena le ušesom in očem ozkega kroga ljudi, sedem oseb. Gre za trenutne in nekdanje uslužbence Supo – med njimi je tudi nekdanji vodja varnostne agencije Antti Pelttari.

Kakšna je vloga dobitnika zgodovinskega Eurojackpota?

S primerom je povezana dejavnost upokojenega detektiva Supo, Veikka Palka, ki je po navedbah finskih medijev veljal za enega najboljših agentov v zgodovini obveščevalne službe ter za legendarnega lovca na sovjetske in kasneje ruske vohune – identificiral naj bi jih več kot 25. Vpleten je bil tudi v finsko rekrutiranje Rusov, ki so v domovini nato izvajali obveščevalne dejavnosti v imenu Finske.

Palko je septembra 2014 na loteriji Eurojackpot zadel takratni zgodovinsko visok dobitek, in sicer kar 61,2 milijona evrov.

Veikko Palko je zaradi posledic zastoja srca umrl 26. aprila 2024. Star je bil 83 let. Foto: Supo

Del milijonov je po poročanju Helsingin Sanomat, enega od največjih časopisov na Finskem, kljub temu da je bil že v pokoju, namenil za nadaljevanje obveščevalnih oziroma protiobveščevalnih dejavnosti. Kupil naj bi nepremičnino, kjer je imel svoj "štab", in odprl sklad, iz katerega je financiral obveščevalne dejavnosti in posameznike, ki so delali zanj.

Supo je v času, ko je agencijo še vodil Pelttari, po ugotovitvah finskih kriminalistov sodeloval s finskim loterijskim milijonarjem. Zaposleni v varnostno-obveščevalni službi naj bi občutljive podatke namreč posredovali Palku oziroma njegovim partnerjem, ta pa jih je uporabil za izvajanje obveščevalnih aktivnosti, od katerih naj bi nato imel korist Supo.

Veiiko Palko je bil v času aktivne kariere v Supu vpleten v identificiranje kar 25 sovjetskih in kasneje ruskih vohunov. Foto: Shutterstock

Pelttari, ki zadeve sicer ne komentira, je osumljen tega, da je v času svojega načelovanja Supu vedel za aktivnosti svojih zaposlenih, a ni ukrepal oziroma glede tega obvestil pristojnih organov, poročajo finski mediji.

Veikko Palko v času pred smrtjo – umrl je aprila 2024 – sicer ni bil osumljen storitve nobenega kaznivega dejanja. Palko, Pelttari in drugi uslužbeci Supo, ki jih finski organi pregona sumijo neprevidnega ravnanja s strogo zaupnimi podatki, sicer tudi niso delovali v nasprotjem z interesi Finske, še opozarjajo finski mediji.