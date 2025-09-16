Šok za Italijane, ki so doživeli slovenski deja vu, Francozi so se spravili v neugoden položaj

Na svetovnem prvenstvu na Filipinih se nadaljujejo presenečenja. Finci, ki so že na uvodni tekmi proti Argentini vodili z 2:0, na koncu pa izgubili, so tokrat na kolena spravili olimpijske prvake Francoze s 3:2, tako da se je stanje v skupini zelo zapletlo. Za veliko presenečenje so poskrbeli Belgijci, ki so po petih setih premagali branilce naslova Italijane. Azzurri so zaostajali z 0:2, a po preobratu izsilili peti set, na koncu pa, tako kot Slovenci proti Bolgarom, izgubili. Belgijci so po drugi zmagi v osmini finala, Italijani pa se bodo za drugo vozovnico pomerili z Ukrajino. Gostitelji Filipinci so spisali zgodovino, s 3:1 so premagali Egipt in vpisali svojo premierno zmago na svetovnih prvenstvih. Slovence v sredo ob 15. uri čaka tekma za biti ali ne biti z Nemci, v izločilne boje jih vodi zmaga.

Argentinci so danes sicer premagali na papirju najlažjega tekmeca Južno Korejo in vodijo z dvema zmagama, medtem ko imajo galski petelini in Finci po eno. V zadnjem krogu bodo severnjaki drugo zmago iskali proti Azijcem, Francozi, ki jih vodi nekdanji selektor Andrea Giani, pa se bodo pomerili z Argentino, tako da bo še kako zanimivo.

Finci so premagali olimpijske prvake Francoze. Foto: Volleyball World

Za veliko presenečenje so v skupini F na večerni tekmi poskrbeli Belgijci, ki so po uvodni zmagi nad Ukrajino premagali še branilce naslova Italijane. Ti so zaostajali z 0:2, se nato vrnili in izsilili tie-break, v tem pa se je s 15:13 veselila Belgija. Ta je z drugo zmago že v osmini finala in na dobri poti, da konča na prvem mestu skupine. Za drugo vozovnico se bodo med seboj pomerili Italijani in Ukrajinci. Ti so do prve zmage prišli danes, ko so s 3:0 premagali Alžirce in imajo kot azzurri eno zmago.

Druge tekme igrajo v skupini H, v kateri so Brazilci s 3:0 premagali Čehe in so edini pri dveh zmagah. Pomembna tekma čaka Srbe Gheorgheja Cretuja, ki so si z uvodnim porazom proti Češki močno otežili delo. Danes so s 3:0 premagali Kitajce, ki so po drugem porazu brez možnosti za napredovanje. Srbi tako ohranjajo možnosti, a na zadnji tekmi skupinskega dela jim bo nasproti stala Brazilija.

Veliko veselje Filipincev. Foto: Volleyball World

Še kako pa bo zanimivo v zadnjem krogu v skupini A, saj imajo vse štiri reprezentance po eno zmago. Za največji uspeh v skupini so poskrbeli kar gostitelji Filipinci, ki se veselijo sploh prve zmage na svetovnih prvenstvih - s 3:1 so premagali Egipt. Iran je z istim rezultatom premagal Tunizijce. Vse ekipe imajo še vedno možnost za napredovanje.

Slovenski odbojkarji imajo danes tekmovanja prost dan, v sredo ob 15. uri pa jih čaka odločilna tekma z Nemci. Zmagovalec bo napredoval v osmino finala, poraženec pa bo končal prvenstvo.

Svetovno prvenstvo, 5. dan:

Torek, 16. september:

Lestvice: