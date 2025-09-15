Slovenci po hudem boju izgubili z Bolgari

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v drugi tekmi na letošnjem svetovnem prvenstvu na Filipinih v Pasayu izgubila proti Bolgariji z 2:3 (-19, -14, 18, 23, -13). Slovenski odbojkarji so po zmagi proti Čilu vpisali prvi poraz na tem SP. V okviru skupine E se bodo za konec skupinskega dela v sredo ob 15. uri merili še z Nemčijo.

Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija so SP odprli s prepričljivo zmago nad Čilom. Kljub nekaterim spremembam v reprezentanci, ki jo letos krasi mešanica izkušenj in mladosti, so proti južnoameriški zasedbi upravičilo veliko vlogo favorita.

Danes jih je čakal precej težji tekmec. Tudi Bolgari so začeli SP z zmago nad Nemci, na svetovni lestvici pa so precej bližje šestouvrščenim Slovencem, saj so 12. reprezentanca sveta. V preteklosti so slovenskim odbojkarjem že povzročali težave, nazadnje junija letos, ko so v ligi narodov slavili s 3:1. Tudi danes so Slovencem povzročali ogromno preglavic.

Slovenija je tekmo začela v enaki postavi kot sobotno. Uvod je bil povsem v znamenju bolgarskega bloka in sprejema za vodstvo 3:0 in 7:2, kar je Solija prisililo v prvo minuto odmora. A ta in menjava podajalca Gregorja Ropreta z Nejcem Najdičem ni pomagala. Bleda predstava se je nadaljevala, tudi servis ni stekel in Bolgari so že vodili za sedem (9:2).

Nato so Slovenci na servis Alena Pajenka zaigrali bolje in prišli na tri točke zaostanka (10:13), a je bil to zgolj preblisk. Prave igre v tem nizu ni bilo, ob preveč napakah so Bolgari znova pobegnili na +6 (21:15). To je bila dovolj velika prednost, da so prvi niz gladko pripeljali do konca.

Še bolj katastrofalno se je za slovenske odbojkarje začel drugi niz. Bolgarija si je znova pripravila hitro vodstvo 4:0 in 7:1. Po novi minuti odmora Solija so Slovenci strnili svoje vrste in se vrnili na dve točki minusa pri 6:8. A podobno kot v prvem, je tudi tokrat Slovencem popustila zbranost, igra je padla in prikradle so se napake.

Odlično razpoloženi Bolgari so jih prida izkoriščali in po kar šestih zaporednih točkah ušli že na +9 (16:7) in praktično odločili drugi niz. Do konca so prednost povišali celo na dvomestno število, na +11 (22:11), in z asom zaključili niz, ki ga bodo Slovenci želeli hitro pozabiti.

Tretji niz se je začel drugače, ekipi sta tokrat izenačeno igrali točko po točko. Nekaj več napak so začeli delati tudi Bolgari in Slovenci so prišli do treh točk prednosti (13:10). V nadaljevanju so stopnjevali igro, s tem pa se je višala tudi prednost. Najvišja v tem nizu je znašala sedem točk, povsem drugačna Slovenija pa je zanesljivo prišla do svojega prvega niza.

Slovenci so dobro začeli tudi četrtega, igra jim je končno tekla. Večino časa so imeli točko, dve prednosti, a se Bolgarov niso mogli otresti. Sledil je še en izredno izenačen niz, Slovenci pa so prvi prišli do treh točk prednosti pri 19:16. Bolgari so jih spet hitro ujeli in izenačili na 20. točki. V tesni končnici pa so bili Slovenci bolj zbrani, Bolgarom niso pomagali niti vsi "challengi", in tekmo popeljali v peti niz.

V tem so Slovenci dolgo časa vodili, Bolgari so jih lovili. Po asu Žige Šterna je bilo 9:7 za Slovenijo, a to ni bilo dovolj, da bi se znebila vztrajnih Bolgarov. Ti so po treh zaporednih točkah in vnovičnih klicanih sodniških izzivih prišli do odločilnega vodstva 13:11, za konec pa izkoristili svojo drugo zaključno žogo.

S tesnim porazom so si Slovenci nekoliko otežili delo v nadaljevanju SP. Še vedno imajo vse v svojih rokah, a sta prvo mesto v skupini in lažji tekmec v osmini finala zdaj težje dosegljiva. Na vrhu skupine so Bolgari s petimi točkami, Slovenci so pri štirih, Nemci pa po današnji zmagi nad Čilom pri treh.

V slovenski vrsti je bil z 20 točkami najuspešnejši Tonček Štern. Nik Mujanović je dodal 16 točk, Žiga Štern pa 13. Pri Bolgariji jih je 26 dosegel Aleksandar Nikolov.

Slovenija : Bolgarija 2:3 (-19, -14, 18, 23, -13) Dvorana Mall of Asia, sodnika: Maroszek (Poljska) in Cesare (Italija).

* Slovenija: T. Štern 20 (2 bloka), Pajenk 6 (1 as, 2 bloka), Kozamernik 8 (1 as, 2 bloka), Marovt, Bračko, Štalekar, Okroglič, Kovačič, Ž. Štern 13 (2 asa, 1 blok), Ropret, Urnaut, Mujanović 16 (1 blok), Kržič, Najdič 2 (1 blok).

* Bolgarija: S. Nikolov 10 (4 asi), I. Petkov 11 (1 as, 5 blokov), Atanasov 8 (2 asa, 2 bloka), Načev, Asparuhov 17 (2 asa, 2 bloka), Grozdanov 6 (3 bloki), Tatarov 1, Želev, Antov 1, Palev, Dobrev, Kolev, A. Nikolov 26 (2 asa, 1 blok), P. Petkov.

