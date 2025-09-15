Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
15. 9. 2025,
14.32

Osveženo pred

36 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Bolgarija slovenska odbojkarska reprezentanca odbojka SP v odbojki 2025

Ponedeljek, 15. 9. 2025, 14.32

36 minut

Poročilo s tekme Slovenija : Bolgarija

Slovenci po hudem boju izgubili z Bolgari

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
slovenska odbojkarska reprezentanca : Bolgarija, svetovno prvenstvo | Slovenski odbojkarji so tekmo začeli slabo, v tretjem nizu pa začeli preobrat, a zadnje pike na i jim ni uspelo postaviti. | Foto Volleyball World

Slovenski odbojkarji so tekmo začeli slabo, v tretjem nizu pa začeli preobrat, a zadnje pike na i jim ni uspelo postaviti.

Foto: Volleyball World

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v drugi tekmi na letošnjem svetovnem prvenstvu na Filipinih v Pasayu izgubila proti Bolgariji z 2:3 (-19, -14, 18, 23, -13). Slovenski odbojkarji so po zmagi proti Čilu vpisali prvi poraz na tem SP. V okviru skupine E se bodo za konec skupinskega dela v sredo ob 15. uri merili še z Nemčijo.

Jani Kovačič
Sportal Slovenci po trilerju brez preobrata. Kovačič: Selektor nas je opozoril pred tekmo ... #video

Varovanci italijanskega stratega Fabia Solija so SP odprli s prepričljivo zmago nad Čilom. Kljub nekaterim spremembam v reprezentanci, ki jo letos krasi mešanica izkušenj in mladosti, so proti južnoameriški zasedbi upravičilo veliko vlogo favorita.

Danes jih je čakal precej težji tekmec. Tudi Bolgari so začeli SP z zmago nad Nemci, na svetovni lestvici pa so precej bližje šestouvrščenim Slovencem, saj so 12. reprezentanca sveta. V preteklosti so slovenskim odbojkarjem že povzročali težave, nazadnje junija letos, ko so v ligi narodov slavili s 3:1. Tudi danes so Slovencem povzročali ogromno preglavic.

Slovenija je tekmo začela v enaki postavi kot sobotno. Uvod je bil povsem v znamenju bolgarskega bloka in sprejema za vodstvo 3:0 in 7:2, kar je Solija prisililo v prvo minuto odmora. A ta in menjava podajalca Gregorja Ropreta z Nejcem Najdičem ni pomagala. Bleda predstava se je nadaljevala, tudi servis ni stekel in Bolgari so že vodili za sedem (9:2).

slovenska odbojkarska reprezentanca : Bolgarija, svetovno prvenstvo, Nik Mujanović | Foto: Volleyball World Foto: Volleyball World

Nato so Slovenci na servis Alena Pajenka zaigrali bolje in prišli na tri točke zaostanka (10:13), a je bil to zgolj preblisk. Prave igre v tem nizu ni bilo, ob preveč napakah so Bolgari znova pobegnili na +6 (21:15). To je bila dovolj velika prednost, da so prvi niz gladko pripeljali do konca.

Še bolj katastrofalno se je za slovenske odbojkarje začel drugi niz. Bolgarija si je znova pripravila hitro vodstvo 4:0 in 7:1. Po novi minuti odmora Solija so Slovenci strnili svoje vrste in se vrnili na dve točki minusa pri 6:8. A podobno kot v prvem, je tudi tokrat Slovencem popustila zbranost, igra je padla in prikradle so se napake.

Odlično razpoloženi Bolgari so jih prida izkoriščali in po kar šestih zaporednih točkah ušli že na +9 (16:7) in praktično odločili drugi niz. Do konca so prednost povišali celo na dvomestno število, na +11 (22:11), in z asom zaključili niz, ki ga bodo Slovenci želeli hitro pozabiti.

Bolgari so z zmago napredovali v osmino finala. | Foto: Volleyball World Bolgari so z zmago napredovali v osmino finala. Foto: Volleyball World

Tretji niz se je začel drugače, ekipi sta tokrat izenačeno igrali točko po točko. Nekaj več napak so začeli delati tudi Bolgari in Slovenci so prišli do treh točk prednosti (13:10). V nadaljevanju so stopnjevali igro, s tem pa se je višala tudi prednost. Najvišja v tem nizu je znašala sedem točk, povsem drugačna Slovenija pa je zanesljivo prišla do svojega prvega niza.

Slovenci so v drugem delu zaigral precej bolje, a po porazu jih zdaj ključna tekma čaka v sredo. Če premagajo Nemce, bodo naprej, če bi izgubili, bo zanje prvenstva konec. | Foto: Volleyball World Slovenci so v drugem delu zaigral precej bolje, a po porazu jih zdaj ključna tekma čaka v sredo. Če premagajo Nemce, bodo naprej, če bi izgubili, bo zanje prvenstva konec. Foto: Volleyball World

Slovenci so dobro začeli tudi četrtega, igra jim je končno tekla. Večino časa so imeli točko, dve prednosti, a se Bolgarov niso mogli otresti. Sledil je še en izredno izenačen niz, Slovenci pa so prvi prišli do treh točk prednosti pri 19:16. Bolgari so jih spet hitro ujeli in izenačili na 20. točki. V tesni končnici pa so bili Slovenci bolj zbrani, Bolgarom niso pomagali niti vsi "challengi", in tekmo popeljali v peti niz.

V tem so Slovenci dolgo časa vodili, Bolgari so jih lovili. Po asu Žige Šterna je bilo 9:7 za Slovenijo, a to ni bilo dovolj, da bi se znebila vztrajnih Bolgarov. Ti so po treh zaporednih točkah in vnovičnih klicanih sodniških izzivih prišli do odločilnega vodstva 13:11, za konec pa izkoristili svojo drugo zaključno žogo.

bolgarska odbojkarska reprezentanca | Foto: Volleyball World Foto: Volleyball World

S tesnim porazom so si Slovenci nekoliko otežili delo v nadaljevanju SP. Še vedno imajo vse v svojih rokah, a sta prvo mesto v skupini in lažji tekmec v osmini finala zdaj težje dosegljiva. Na vrhu skupine so Bolgari s petimi točkami, Slovenci so pri štirih, Nemci pa po današnji zmagi nad Čilom pri treh.

V slovenski vrsti je bil z 20 točkami najuspešnejši Tonček Štern. Nik Mujanović je dodal 16 točk, Žiga Štern pa 13. Pri Bolgariji jih je 26 dosegel Aleksandar Nikolov.

Slovenija : Bolgarija 2:3 (-19, -14, 18, 23, -13)

Dvorana Mall of Asia, sodnika: Maroszek (Poljska) in Cesare (Italija).
* Slovenija: T. Štern 20 (2 bloka), Pajenk 6 (1 as, 2 bloka), Kozamernik 8 (1 as, 2 bloka), Marovt, Bračko, Štalekar, Okroglič, Kovačič, Ž. Štern 13 (2 asa, 1 blok), Ropret, Urnaut, Mujanović 16 (1 blok), Kržič, Najdič 2 (1 blok).
* Bolgarija: S. Nikolov 10 (4 asi), I. Petkov 11 (1 as, 5 blokov), Atanasov 8 (2 asa, 2 bloka), Načev, Asparuhov 17 (2 asa, 2 bloka), Grozdanov 6 (3 bloki), Tatarov 1, Želev, Antov 1, Palev, Dobrev, Kolev, A. Nikolov 26 (2 asa, 1 blok), P. Petkov.

Preberite še:

argentinska odbojkarska reprezentanca : finska odbojkarska reprezentanca
Sportal Olimpijski prvaki in branilci naslova zlahka, presenečenja se nadaljujejo
odbojka SP, Slovenija - Čile
Sportal Slovenski odbojkarji do prepričljive zmage nad Čilom za uvod SP
Bolgarija slovenska odbojkarska reprezentanca odbojka SP v odbojki 2025
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.