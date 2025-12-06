Zanesljivi zmagi vodilnih ekip, Kamničanke prehitele Radovljičanke

Odbojkarice OTP banke Branika, GEN-I Volleyja in Calcita so v 12. krogu dosegle zanesljive zmage v 1. DOL Sportklub. Na lestvici imajo tako Mariborčanke še naprej dve točki naskoka pred Novogoričankami, Kamničanke pa so po medsebojni zmagi na tretjem mestu prehitele Radovljičanke.

Bankirke so dosegle 11. zmago v prvenstvu, a so Koprčanke nekoliko bolje odprle dvoboj. Gostje niso potrebovale dolgo, da so se odlepile in si priigrale štiri točke naskoka (15:11). V nadaljevanju so domače še nekajkrat zapretile, a nikoli niso prišle do izenačenja, niz pa je relativno zanesljivo pripadel Mariborčankam.

Podobna zgodba se je ponovila v drugem nizu, le da so Koprčanke vodile dlje. Varovanke Žige Kosa so nato pritisnile po zaostanku z 11:12 in osvojile 11 od naslednjih 13 točk za zanesljivo vodstvo z 2:0. Tudi v tretjem prave drame ni bilo. Gostje so stopnjevale ritem, si priigrale veliko prednost in kljub manjšim nihanjem ob koncu dosegle zanesljivo zmago.

S 13 točkami je bila pri bankirkah najbolj uspešna Sydney Palazzolo (2 asa), 12 točk je dodala kapetanka Iza Mlakar. Pri domačih je 11 točk dosegla Tia Koren.

Novogoričanke so premagale Ankarančanke. Foto: CEV

Novogoričanke še naprej kažejo zanesljive predstave, čeprav so se proti obalnim predstavnicam predvsem v prvem nizu kar nekaj časa mučile. Gostje so vodile za štiri točke, tudi pri 18:17 so še bile spredaj, nato pa so domače unovčile kakovostno razliko in niz osvojile s 25:22.

V nadaljevanju so bile bolj prepričljive. Takoj so povedle z 10:3 in mirno prišle do vodstva z 2:0. V tretjem je bilo razmerje moči na parketu podobno. Novo vodstvo s 7:1 je domače usmerilo do zmage, s čimer še naprej dihajo za ovratnik vodilnim Mariborčankam.

Petnajst točk je za Novogoričanke dosegla Polona Frelih, s štirimi bloki pa se je izkazala tudi Annelise Samson (10 točk). Pri gostjah sta po 10 točk dosegli Tani Jurič in Asja Zolota.

Kamničanke so po zmagi tretje. Foto: Jan Uršič

Kamničanke doma večjih težav z Radovljičankami niso imele in so zdaj pred njimi na tretjem mestu lestvice z 22 točkami. AFM Radovljica je ostala pri 19. V prvem nizu so si vseskozi domače nabirale prednost, a dovolile gostjam, da se približajo na 19:17. Do konca so nato domačinke izgubile le še eno od naslednjih sedmih točk.

V drugem so bile še malce bolj prepričljive, potem ko so si odločilno prednost priigrale sredi niza pri 19:13. V tretjem so gostje nekaj časa še držale stik z domačimi, vodile z 11:10, vendar je nato delni izid 7:2 tehtnico dokončno nagnil na stran Kamničanke.

Asja Šen je izstopala s 17 točkami, po 10 sta jih dodali Nina Đukić in Neja Čižman. Pri gostjah je 11 točk prispevala Anja Puckmeister.

Formis gosti SIP Šempeter.

1. DOL, ženske, 12. krog Sobota, 6. december

