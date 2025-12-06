ACH zanesljiv, Kamničani zdaj njegovi prvi zasledovalci

Odbojkarji ACH Volleyja so deveti krog 1. DOL odprli z zanesljivo zmago proti Alpacemu Kanalu s 3:0 (19, 17, 14) in uspešno opravili generalko pred četrtkovo prvo tekmo v ligi prvakov pri Trentinu. Kanalci so v soboto zdrsnili na četrto mesto, saj so jih po zmagah prehiteli tako Kamničani kot Mariborčani.

Po izenačenem začetku so domači v Hali Tivoli s štirimi zaporednimi točkami prišli do malce bolj oprijemljive prednosti po točki Tineta Urnauta za 12:9. Vseskozi so ohranjali nekaj točk naskoka, po 21:19 pa so z novim nizom štirih točk zanesljivo osvojili prvi niz.

Tudi v drugem delu so bili gosti, pri katerih ni igral Dejan Vinčić, v stiku s favoriziranimi domačini do 14:13, a je nov niz štirih točk, v tem delu je blestel predvsem Tonček Štern, tehtnico znova prevesil na ljubljansko stran. Prednost so do konca varovanci Igorja Kolakovića le še povečali.

Tudi tretji niz je zanesljivo pripadel Ljubljančanom, ki pa so za razliko od prvih dveh udarno začeli in po točki Luke Marovta povedli s 7:2, kasneje pa celo z dvomestno prednostjo 18:8.

Pri domačih je blestel Štern, ki se je ustavil pri 21 točkah, dosegel je po tri ase in bloke, 14 oziroma 10 točk sta dodala Luka Marovt in Alen Pajenk, devet pa Urnaut. Pri gostih je 10 točk dosegel Miha Fink, od tega tri ase.

Ljubljančani imajo na vrhu lestvice po osmih zmagah 23 točk, z dvema manj sledi Calcit, ki je odigral tekmo več. Zaostalo tekmo bodo odbojkarji ACH odigrali 3. januarja proti i-Ventu Mariboru, ki je po zmagi proti Fužinarju preskočil Kanalce na tretjem mestu. Obe zasedbi imata po 18 točk.

Kamničani so drugi. Foto: Jan Uršič

Kamničani so brez težav doma premagali Merkur Triglav Kranj. Gosti so bili relativno blizu v prvem in tretjem nizu, a bili brez možnosti za uspeh. Še dlje so bili od tega oddaljeni v drugem, v katerem so dosegli le 10 točk. Domačini so ves čas nadzorovali dogajanje na parketu kamniške dvorane. V prvem nizu nikoli niso zaostajali, dovolili le izenačenje na 7:7, do konca pa so si ustvarili tudi najvišjo prednost šestih točk. V drugem so udarno začeli in povedli s 13:1, kar je bilo dovolj za mirno končnico, v tretjem pa so do odločilne prednosti prišli v zadnji tretjini niza, ko so s +2 prednost dvignili na +5.

Pri Kamničanih je 18 točk dosegel Jurij Oman (3 bloki), 10 jih je dodal Črtomir Bošnjak. Enajst jih je za goste dosegel tudi Jaka Grabec.

Najbolj tesen dvoboj dneva so gledalci videli v Murski Soboti. Tam so domači dobili tesen prvi niz, gosti iz Novega mesta pa drugega na podoben način. V tretjem so domači sredi niza napravili razliko in jo zanesljivo zdržali do konca.

Krka se ni dala in v četrtem nizu povsem zasenčila tekmece. Po izenačenem začetku so z delnim izidom 12:3 razrešili vse dvome in dvoboj popeljali v skrajšani peti niz. V njem pa so domači vendarle strnili vrste po slabšem predhodnem nizu in od 10:9 dosegli pet od naslednjih sedmih točk.

Pri domačih sta 23 oziroma 19 točk dosegla Sani Adžović in Stefan Mirković. Gosti so imeli sicer veliko prednost predvsem v blokih s 13:6, pet pa jih je dosegel Miha Bregar. Slednji je bil z 18 točkami tudi najbolj učinkovit posameznik Novomeščanov.

Mariborčani so vknjižili šesto zmago. Foto: CEV

Mariborčani so imeli na Ravnah na Koroškem nekaj preglavic z domačo zasedbo. Ta je hitro povedla z 10:4 in imela še pri 21:17 zanesljivo prednost, a so gosti nato strnili vrste in osvojili niz. Na krilih dobljene končnice v prvem, so drugega Štajerci začeli odločno in povedli s 7:2, preobrata pa v nadaljevanju kljub domačim prizadevanjem niso dopustili.

Tretji niz so nato dobili Korošci. Podobno kot v prvem nizu so večji čas vodili, tudi s 24:21, a zapravili prve tri priložnosti za niz. Kljub temu so dobili naslednji dve točki za sedmi osvojeni niz v sezoni. Pri tem je tudi ostalo, čeprav so dolgo pretili tudi v četrtem nizu. Po zaostanku s 14:16 so nato pritisnili na plin, dosegli pet zaporednih točk in vpisali nov par točk.

Za Korošce je bil nepremostljiva ovira Carlos Santana, ki je dosegel kar 32 točk, 11 jih je dodal še Bryan Martinez. Za domače je Denis Robida dosegel 20 točk.

1. DOL, moški, 9. krog Petek, 5. december Sobota, 6. december

Lestvica:

Preberite še: