ACH Volley zanesljiv tudi proti Mariboru

Potem ko so v prejšnjem krogu s tekmo manj prevzeli vodstvo na prvenstveni razpredelnici, so odbojkarji ACH Volleyja prvo mesto potrdili z zmago proti i-Vent Mariboru. V Tivoliju so bili od Štajercev zanesljivo boljši, zmagali so s 3:0 (17, 19, 25). Alpacem Kanal bo na domačem terenu šesto zmago lovil proti Krki. Kamničani se po šesto zmago odpravljajo k Fužinarju, Triglavani gostijo Pomgrad.

Mariborčani so z dvema asoma Nejca Kožarja, nekdanjega igralca ACH Volleyja, na začetku uvodnega niza povedli s 3:0, a so domači po dobrih servisih Janeza Janža Kržiča takoj vzpostavili ravnotežje, s štirimi zaporednim točkami so prešli v vodstvo. Po izidu 6:6 pa je bila njihova serija zaporednih točk še daljša, povedli so z 11:6, pri izidu 20:12 je že bilo jasno, da bodo povedli z 1:0.

Tudi drugi niz so bolje začeli varovanci Sebastijana Škorca, vodili s s 6:3, tako da je moral z odmorom reagirati domači trener Igor Kolaković. A dosti ni pomagalo, tekmec je višal prednost, pri izidu 6:13 je ta znašala že sedem točk. Toda tudi na to so oranžni zmaji znali odgovoriti, na 15. točki so goste ujeli, po dveh zaporednih asih Luke Marovta povedli z 18:16, nekaj trenutkov pozneje pa še 19:16. Štajerci do konca niza niso več grozili.

So bili pa spet trd tekmec tudi v tretjem nizu, v katerem so imeli tudi zaključno žogo, nato pa je reči v roke prevzel Tonček Štern, z blokom vrnil prednost gostiteljem, tekmo pa je z blokom končal Marovt. Pri ACH Volleyju je bil Štern najučinkovitejši z 19 točkami, pet jih je dosegel z bloki, Marovt jih je prispeval 17, Carlos Santana na drugi strani pa 17.

1. DOL, moški, 8. krog Sreda, 3. december

Lestvica:

Preberite še: