i-Vent Maribor Alpacem Kanal Calcit Volley ACH Volley odbojka 1 DOL

1. DOL za moške, 7. krog

Kanalci pričakujejo Mariborčane, derbi kroga v Tivoliju

Alpacem Kanal | Kanalci gostijo Mariborčane. | Foto Aleš Fevžer

Kanalci gostijo Mariborčane.

Foto: Aleš Fevžer

Sedmi krog odbojkarskega državnega prvenstva bodo odprli odbojkarji trenutno vodilnega Alpacem Kanala, ki bodo gostili Mariborčane, Fužinar se bo doma meril s Pomgradom, Kranjčani pa bodo v želji po prvi zmagi sezone izzvali Novomeščane. Krog se bo končal z derbijem med ACH Volleyjem, ki je v četrtek potrdil nastop v skupinskem delu lige prvakov, in Calcit Volleyjem.

ACH Volley
Sportal "Na srečo nikoli ne bomo vedeli, kaj bi morebitna neuvrstitev pomenila za projekt kluba"

1. DOL, moški, 7. krog

Sobota, 29. november

Nedelja, 30. november

Lestvica:

Preberite še:

Gen-i Volley
Sportal Novogoričanke evropsko pot začele zmagovito na Slovaškem
OK i-Vent Maribor
Sportal Še četrti poraz Mariborčanov
Benfica : otp banka branik
Sportal Mariborčanke gladko odpravile Grkinje
i-Vent Maribor Alpacem Kanal Calcit Volley ACH Volley odbojka 1 DOL
