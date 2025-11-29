Sobota, 29. 11. 2025, 7.24
1 dan
1. DOL za moške, 7. krog
Kanalci pričakujejo Mariborčane, derbi kroga v Tivoliju
Sedmi krog odbojkarskega državnega prvenstva bodo odprli odbojkarji trenutno vodilnega Alpacem Kanala, ki bodo gostili Mariborčane, Fužinar se bo doma meril s Pomgradom, Kranjčani pa bodo v želji po prvi zmagi sezone izzvali Novomeščane. Krog se bo končal z derbijem med ACH Volleyjem, ki je v četrtek potrdil nastop v skupinskem delu lige prvakov, in Calcit Volleyjem.
1. DOL, moški, 7. krog
Sobota, 29. november
Nedelja, 30. november
Lestvica:
