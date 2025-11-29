Kanalci pričakujejo Mariborčane, derbi kroga v Tivoliju

Sedmi krog odbojkarskega državnega prvenstva bodo odprli odbojkarji trenutno vodilnega Alpacem Kanala, ki bodo gostili Mariborčane, Fužinar se bo doma meril s Pomgradom, Kranjčani pa bodo v želji po prvi zmagi sezone izzvali Novomeščane. Krog se bo končal z derbijem med ACH Volleyjem, ki je v četrtek potrdil nastop v skupinskem delu lige prvakov, in Calcit Volleyjem.