Mariborčani pester teden začenjajo v Pliberku

Odbojkarje i-vent Maribor ta teden čakajo tri gostovanja. Prvo zvečer v sklopu srednjeevropske lige, ko bodo gostovali pri trenutno drugi ekipi tekmovanja Aich/Dob. Avstrijska zasedba je po dveh tekmah pri dveh zmagah, Štajerci pa so vpisali tri poraze. Varovanci Sebastijana Škorca bodo v četrtek igrali pokalno tekmo v Škofji Loki, v soboto pa bodo v sklopu državnega prvenstva izzvali Alpacem Kanal.