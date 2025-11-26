Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

odbojka i-Vent Maribor Liga MEVZA

Sreda, 26. 11. 2025, 9.17

23 minut

Liga MEVZA, tretji turnir 26. november

Mariborčani pester teden začenjajo v Pliberku

OK i-Vent Maribor | Mariborčani lovijo prvo zmago sezone v srednjeevropski ligi. | Foto CEV

Mariborčani lovijo prvo zmago sezone v srednjeevropski ligi.

Foto: CEV

Odbojkarje i-vent Maribor ta teden čakajo tri gostovanja. Prvo zvečer v sklopu srednjeevropske lige, ko bodo gostovali pri trenutno drugi ekipi tekmovanja Aich/Dob. Avstrijska zasedba je po dveh tekmah pri dveh zmagah, Štajerci pa so vpisali tri poraze. Varovanci Sebastijana Škorca bodo v četrtek igrali pokalno tekmo v Škofji Loki, v soboto pa bodo v sklopu državnega prvenstva izzvali Alpacem Kanal.

Srednjeevropska liga, moški, 3. turnir

Sreda, 26. november
19.00 Aich/Dob - i-Vent Maribor

LESTVICA

odbojka i-Vent Maribor Liga MEVZA
