Sreda, 26. 11. 2025, 9.17
23 minut
Liga MEVZA, tretji turnir 26. november
Mariborčani pester teden začenjajo v Pliberku
Odbojkarje i-vent Maribor ta teden čakajo tri gostovanja. Prvo zvečer v sklopu srednjeevropske lige, ko bodo gostovali pri trenutno drugi ekipi tekmovanja Aich/Dob. Avstrijska zasedba je po dveh tekmah pri dveh zmagah, Štajerci pa so vpisali tri poraze. Varovanci Sebastijana Škorca bodo v četrtek igrali pokalno tekmo v Škofji Loki, v soboto pa bodo v sklopu državnega prvenstva izzvali Alpacem Kanal.
Srednjeevropska liga, moški, 3. turnir
Sreda, 26. november
19.00 Aich/Dob - i-Vent Maribor