Sobota, 22. 11. 2025, 10.55
23 ur, 1 minuta
1. DOL za moške, šesti krog
ACH Volley pred odločilno bitko za ligo prvakov v Mursko Soboto
Odbojkarji ACH Volley, ki bodo v četrtek doma branili lepo prednost za preboj v ligo prvakov, bodo šesti krog državnega prvenstva odigrali v Murski Soboti pri Panviti Pomgrad. Alpacem Kanal gosti Triglavane, Kamničani se bodo v domači dvorani pomerili z Mariborčani, Krko pa po slovesu od Evrope čaka domača tekma s Fužinarjem.
1. DOL, moški, šesti krog
Sobota, 22. november