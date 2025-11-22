Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Sobota,
22. 11. 2025,
10.55

MOK Krka Alpacem Kanal Calcit Volley ACH Volley odbojka 1 DOL

Sobota, 22. 11. 2025, 10.55

1. DOL za moške, šesti krog

ACH Volley pred odločilno bitko za ligo prvakov v Mursko Soboto

ACH Volley, Gregor Ropret | ACH Volley gostuje v Murski Soboti. | Foto Filip Barbalić

ACH Volley gostuje v Murski Soboti.

Foto: Filip Barbalić

Odbojkarji ACH Volley, ki bodo v četrtek doma branili lepo prednost za preboj v ligo prvakov, bodo šesti krog državnega prvenstva odigrali v Murski Soboti pri Panviti Pomgrad. Alpacem Kanal gosti Triglavane, Kamničani se bodo v domači dvorani pomerili z Mariborčani, Krko pa po slovesu od Evrope čaka domača tekma s Fužinarjem.

1. DOL, moški, šesti krog

Sobota, 22. november

Lestvica:

MOK Krka Alpacem Kanal Calcit Volley ACH Volley odbojka 1 DOL
