Novogoričanke so se rešile v Kopru, Mariborčanke pa v Kamniku

V desetem krogu ženskega odbojkarskega državnega prvenstva sta bila na sporedu dva derbija. Vodilne Novogoričanke so gostovale pri Luki Koper in po velikem preobratu tekmo dobile s 3:2. Enak rezultat je bil tudi na derbiju najboljših ženskih ekip zadnjih let v Kamniku, Mariborčanke so do zmage prišle v petem nizu.

Vrstni red na vrhu se tako ni spremenil. Gen-I Volley ima še vedno točko prednosti pred OTP banko Branikom, na tretje mesto pa se je z zanesljivo zmago v Šempetru prebil radovljiški AFM Volley, ki je prehitel Calcit.

Mariborčanke so v Kamniku gladko dobile prva dva niza, po katerih ni prav nič kazalo, da bi lahko gostiteljice lahko upale na kakšno točko. Na gladek poraz Kamničank je kazal tudi začetek tretjega niza, ko so imele gostje že štiri točke prednosti. Preobrat pa je pri izidu 11:14 začela Asja Šen, s servisi je poskrbela za šest zaporednih točk. Do konca niza so domače prednost še povečale, zelo prepričljivo pa tudi dobile četrti niz.

A ne tudi petega. V njem so sicer vodile s 5:4, nato pa dovolile tekmicam sedem zaporednih točk, ko je bila na servisu Sydney Jolie Palazzolo, najboljša serverka tekme, na kateri je dosegla tudi pet asov.

V napadu je bila pri gostjah z 29 točkami najučinkovitejša Iza Mlakar, pri domačih je Šen dosegla 20 točk, Lara Rituper jih je dodala 15, od tega šest z bloki.

"Tekma dveh obrazov. Do sredine tretjega niza smo igrali zelo dobro, nato pa smo začeli delati preveč napak, prav tako smo bili premalo odločni v napadu. V tretjem nizu smo Kamničanke praktično sami vrnili v igro. Pohvale dekletom, da so se v tie-breaku zbrale in znova pokazale predstavo iz prvih dveh nizov," je dejal trener zmagovalne ekipe Žiga Kos.

Trenerka domače ekipe Špela Ožegovič je bila slabše volje: "V prvih dveh nizih je bilo v naši ekipi preveč strahu, kot da nismo bili dovolj prepričani, da lahko to tekmo dobimo. Nadaljevanje je bilo boljše, v petem nizu pa se je ta strah spet pojavil. Vemo, kaj moramo popraviti do naslednje tekme z Mariborčankami, ki nas čaka čez dober mesec v četrtfinalu pokala."

Novogoričanke so v Kopru sicer povedle s 4:0, a nato odigrale slab prvi niz. V drugem so bile, če ne bi upoštevali samega začetka, ko so zaostale z 0:7, že boljše, imele tudi zaključno žogo za izenačenje, toda v podaljšku so bile srečnejše in spretnejše domače, ki so prišle do vodstva z 2:0.

Toda treh točk vendarle niso osvojile. Za razliko od tretjega se je četrti niz sicer dolgo odvijal po njihovih željah, še pri izidu 20:21 je bilo koprsko upanje realno, a Novogoričanke so bile v končnici bolj zbrane, kar velja tudi za končnico petega niza.

Polona Frelih je za gostje dosegla 20, Tia Koren pa za domače 18 točk, od tega pet z bloki.

AFM v Šempetru ni trepetal za zmago. Nekaj težav je imel le v prvem nizu, nato pa je suvereno nadzoroval položaj na igrišču in se veselil zmage. Brez nje pa je še naprej Formis, ki Ankaranu ni uspel odščipniti več kot enega niza.

1. DOL, ženske, deseti krog Sobota, 22. november

Lestvica:

