Leta 2001 je bil današnji dan za slovensko plavanje eden izmed najuspešnejših v zgodovini. Takrat je Slovenija na evropskem prvenstvu v kratkih bazenih v Antwerpnu na Nizozemskem osvojila dve medalji.

Najprej je evropski prvak postal Peter Mankoč, ki je s časom 1:56,12 krepko popravil državni rekord in osvojil zlato medaljo v disciplini 200 metrov mešano.

Pozneje je z državnim rekordom 2:10,82 v isti disciplini rekord popravila še Alenka Kejžar in osvojila bron.

Zgodilo se je še …

Leta 1983 so košarkarji na tekmi košarkarske lige NBA med Detroit Pistons in Denver Nuggets dosegli kar rekordnih 370 točk. Detroit je s 186:184 zmagal po treh podaljških.

Leta 1989 je angleška nogometna reprezentanca stotič zmagala na znamenitem londonskem štadionu Wembley. Jubilejni, stoti poraženec, je bila Jugoslavija. Angleži so jo premagali z 2:1.

Leta 1995 so se navijači med finalno tekmo brazilskega nogometnega prvenstva na štadionu Maracana v Rio de Janeiru, kjer sta se kluba Botafogo in Santos razšla z izidom 2:1, spopadli s strelnim orožjem. Spopad so začeli privrženci Botafoga. V strelskem obračunu je en navijač izgubil življenje, trije so bili ranjeni.

Leta 1995 so za najboljšega slovenskega kolesarja leta imenovali Saša Svibna.

Leta 2008 je švicarski smučar Carlo Janka na veleslalomu za svetovni pokal v Val d'Iseru prvič zmagal v svetovnem pokalu.

Leta 2017 je v javnosti močno odjeknila, da je bil Britanec Chris Froome, štirikratni zmagovalec Dirke po Franciji in zmagovalec španske Vuelte (in Toura), 7. septembra pozitiven na dopinškem testu. Testi so v urinu pokazali visoko koncentracijo salbutamola, sredstva, ki ga Froome uživa zaradi težav z astmo. V ekipi Sky so v obsežnem sporočilu za javnost zanikali vsakršno zlorabo.

Rodili so se:

1966 – Jure Zdovc, nekdanji slovenski košarkar in trener

1979 – Matjaž Smodiš, nekdanji slovenski košarkar

1983 – Otylia Jedrzejczak, nekdanja poljska plavalka

1969 – Sergej Fedorov, nekdanji ruski hokejist

1970 – Tonja Buford-Bailey, nekdanja ameriška atletinja

1983 – Janeth Jepkosgei, kenijska atletinja