Niste prejeli (celotnega) regresa? Ukrepajte zdaj!

Ste prejeli regres za letni dopust? Čeprav gre za eno najosnovnejših pravic iz delovnega razmerja, mnogo delavcev regresa ne prejme pravočasno – ali pa ga sploh ne. Rok za izplačilo regresa za leto 2025 je jasen, pravila so stroga, a kljub temu številni delodajalci kršijo zakon. Če je tudi vaš primer podoben, ukrepajte!

Regres 2025

Regres za letni dopust je zakonska pravica zaposlenih. Namenjen je pokrivanju stroškov dopusta in pripada vsakemu, ki ima pravico do letnega dopusta. Minimalna bruto višina regresa je povsem enaka minimalni plači v Republiki Sloveniji in leta 2025 znaša 1.277,72 evra bruto. Kolektivna pogodba ali odločitev delodajalca lahko določata tudi višji znesek.

Zakonski rok za izplačilo je najkasneje do 1. julija 2025. Če delodajalec trpi resne likvidnostne težave in kolektivna pogodba to dopušča, se lahko predlaga rok do 1. novembra 2025, a samo pod pogojem ustrezne pogodbe.

Komu regres pripada in v kakšnem deležu?

Regres za letni dopust pripada vsakemu delavcu, ki je zaposlen na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ne glede na to, ali gre za zaposlitev za določen ali nedoločen čas, za polni ali krajši delovni čas. Pravico do regresa imajo tudi tisti, ki so v času izplačila regresa na bolniškem ali porodniškem dopustu, saj je njihovo delovno razmerje še vedno aktivno.

Če je delavec zaposlen le del leta, mu pripada sorazmerni del regresa – ta se izračuna kot 1/12 celotnega zneska za vsak polni mesec zaposlitve pri posameznem delodajalcu.

Regres je davčno oproščen do višine 100 odstotkov povprečne bruto plače. V letu 2025 se je ta gibala okoli 2.496,6 evra (marec 2025). V nadobdavčnem delu regresa, ki presega ta znesek, se obračunajo prispevki in dohodnina.

Neizplačila regresov so pogostejša, kot si mislite

Inšpektorat za delo ugotavlja, da je neizplačilo regresa vse pogostejše in spada med najpogostejše kršitve v zvezi s plačilom za delo. V letu 2024 so inšpektorji zaznali kar 1.628 takšnih primerov, verjetno pa je dejansko število še višje, saj vsi primeri niso prijavljeni ali odkriti.

Ugotovljeno je bilo, da nekateri delodajalci regres izplačujejo v več delih, pri čemer se sklicujejo na likvidnostne težave, ki jih ZDR-1 posebej ne definira. Pojavljajo se tudi primeri izplačil regresa v gotovini, kar povečuje tveganje za zlorabe in netransparentnost. V določenih primerih je bilo ugotovljeno, da delodajalci niso izplačali regresa delavcem, katerih delovno razmerje se je začelo po 1. juliju ali se je med letom prekinilo, čeprav jim regres sorazmerno pripada.

Zakon o delovnih razmerjih predpisuje visoke globe za neizplačilo regresa. Delodajalca, ki zaposlenim ne izplača regresa v skladu z zakonom, se kaznuje z globo od 3.000 do 20.000 evrov.

Delodajalec mi ni izplačal regresa. Kaj lahko naredim?

