Avtor:
Pe. M.

Sreda,
17. 12. 2025,
14.36

Liga ICE, 17. december

Olimpija se vrača na derbiju vodilnih

Olimpija se v tekmovalni ritem vrača pri vodilnem Gradcu.

Olimpija se v tekmovalni ritem vrača pri vodilnem Gradcu.

Foto: Domen Jančič

Hokejisti HK Olimpija se po desetdnevnem tekmovalnem premoru vračajo v tekmovalni ritem na gostovanju pri vodilni ekipi IceHL v Gradcu. Graški panterji imajo na prvem mestu le točko več od Ljubljančanov, a so odigrali dve tekmi manj. Avstrijsko moštvo bo lovilo sedmo zaporedno zmago, sicer pa že 11. na zadnjih 12 tekmah. Trenutno drugi Celovec se bo na gostovanju v Szekesfehervarju moral znajti brez obeh slovenskih napadalcev.

HK Olimpija - Innsbruck
Sportal Olimpija zmagala pri neugodnih Tirolcih, velik preobrat njenega naslednjega tekmeca

Izkušenejši legionar pri Celovcu Jan Muršak je okreval po poškodbi, a mu je pot na gostovanje na Madžarsko preprečila bolezen, so zapisali pri klubu.

Precej dlje pa naj bi bil znova odsoten Luka Gomboc. 22-letnik je zaradi poškodbe izpustil celoten oktober in se konec novembra vrnil v tekmovalni ritem. Zdaj pa je znova na prisilnem počitku. "Pretekli teden se je poškodoval zunaj treninga in ga čaka daljša odsotnost," so ob zdravniškem kartonu svoje ekipe dodali Korošci.

Luka Gomboc se je komaj dobro vrnil po poškodbi, pa je moral znova na prisilni počitek. Foto: EC-KAC/Florian Pessentheiner

Ti bodo zvečer gostovali pri klubu še enega Slovenca, Anžeta Kuralta, Fehervar AV19. Pustertal (Rok Tičar) se bo na zmagovito pot po treh porazih poskušal vrniti na domačem ledu proti Innsbrucku. Prvaki iz Salzburga gostijo Vorarlberg, Bolzano pa Linz (Ken Ograjenšek, Luka Maver, Aljaž Predan). Dunaj se bo doma meril s Ferencvarošem.

Olimpija bo po gostovanju na avstrijskem Štajerskem naslednjo tekmo igrala doma, v petek bo ob 19.15 gostila Pustertal.

ICEHL, 17. december:

Lestvica:

