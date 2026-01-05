Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

hokej HDD Jesenice Nik Zupančič Alpska liga

Nik Zupančič ni več trener Jesenic

Nik Zupančič ni več trener HDD Jesenice.

Nik Zupančič ni več trener HDD Jesenice.

Foto: Aleš Fevžer

Iz HDD Jesenice so sporočili, da so se razšli z glavnim trenerjem Nikom Zupančičem.

"HDD Jesenice se iskreno zahvaljuje Niku Zupančiču za njegovo pripadnost klubu, trud in vse opravljeno delo. Stanje na lestvici je zahtevalo temeljito analizo in razmislek, po katerem se je klub odločil, da se Niku zahvalimo za sodelovanje ter na mesto glavnega trenerja imenujemo novo osebo," so pri HDD Jesenice na družbenem omrežju zapisali, da so se razšli z glavnim trenerjem Nikom Zupančičem.

Zupančič se je na Gorenjsko, kjer so ostali brez generalnega sponzorja, ob začetku sezone pa poudarili, da je finančno stanje katastrofalno in da delujejo na amaterski ravni, vrnil poleti in zagrizel v zahteven izziv, o katerem je pred časom spregovoril tudi v pogovoru za Sportal. 

Kdo bo v prihodnje glavni trener jeseniške ekipe, še ni znano, Zupančičev pomočnik je bil Gal Koren.

Jeseničane, ki so trenutno na predzadnjem, 12. mestu, Alpske lige, v prihodnjih dneh čaka zgoščen urnik tekem. Že v torek bodo  gostili Gardeno, v četrtek Unterland Cavaliers, v soboto je predvideno gostovanje pri Meranu, prihodnji teden pa jih čaka finale državnega prvenstva proti Olimpiji.

HDD Jesenice,Nik Zupančič
Sportal Nik Zupančič: Smo mojstri improvizacije. Pri nas je vse obrnjeno na glavo.
HK Olimpija Ferencvaros
Sportal V živo: Olimpija polni gol madžarskega tekmeca
Hdd Jesenice : KHL Sisak
Sportal Jeseničani skorajda do preobrata v Italiji
IceHL: HK Olimpija : Graz 99ers
Sportal Vroči Gradec slavil v Hali Tivoli, Olimpijo zdaj ogroža še Pustertal
Hdd Jesenice : KHL Sisak
Sportal Zmaga Jeseničanov proti doslej vodilnemu Sisku

hokej HDD Jesenice Nik Zupančič Alpska liga
