Nik Zupančič ni več trener Jesenic

Iz HDD Jesenice so sporočili, da so se razšli z glavnim trenerjem Nikom Zupančičem.

"HDD Jesenice se iskreno zahvaljuje Niku Zupančiču za njegovo pripadnost klubu, trud in vse opravljeno delo. Stanje na lestvici je zahtevalo temeljito analizo in razmislek, po katerem se je klub odločil, da se Niku zahvalimo za sodelovanje ter na mesto glavnega trenerja imenujemo novo osebo," so pri HDD Jesenice na družbenem omrežju zapisali, da so se razšli z glavnim trenerjem Nikom Zupančičem.

Zupančič se je na Gorenjsko, kjer so ostali brez generalnega sponzorja, ob začetku sezone pa poudarili, da je finančno stanje katastrofalno in da delujejo na amaterski ravni, vrnil poleti in zagrizel v zahteven izziv, o katerem je pred časom spregovoril tudi v pogovoru za Sportal.

Kdo bo v prihodnje glavni trener jeseniške ekipe, še ni znano, Zupančičev pomočnik je bil Gal Koren.

Jeseničane, ki so trenutno na predzadnjem, 12. mestu, Alpske lige, v prihodnjih dneh čaka zgoščen urnik tekem. Že v torek bodo gostili Gardeno, v četrtek Unterland Cavaliers, v soboto je predvideno gostovanje pri Meranu, prihodnji teden pa jih čaka finale državnega prvenstva proti Olimpiji.