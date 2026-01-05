Olimpija napolnila gol madžarskega tekmeca

Hokejisti HK Olimpija so prvo zmago leta 2026 dosegli na domačem ledu, kjer so se merili Ferencvarošem. Zmagali so s 5:1. Že po prvih devetih minutah so vodili s 3:0., še pred polovico igralnega časa pa 5:0. Ljubljančani so v novo leto sicer vstopili s porazoma proti Dunaju in Gradcu, tako so se zdaj izognili tretjemu zaporednemu porazu.

Le uvodnih nekaj minut so potrebovali domači, da so se otresli nervoze, potem pa je bil promet večinoma enosmeren. V sedmi minuti so zeleno-beli udarili prvič, v razmaku 44 sekund so dvakrat premagali Benceja Balizsa. V naslednji minuti so ga še tretjič, a so po dolgem posnetku sodniki nato gol razveljavili zaradi igranja z drsalko. A tudi to ni pomagalo Madžarom. Še pred koncem te tretjine je Nik Simšič dosegel regularen tretji gol, ki je napovedal tudi dogajanje v drugi tretjini.

Marcel Mahkovec je dvakrat zadel v drugi tretjini. Foto: Domen Jančič V tej so gostje zamenjali vratarja, a tudi Kristof Nagy jih ni rešil. Ob le treh sproženih strelih (razmerje je bilo na koncu 42-19) proti vratom Lukaša Horaka je Ferencvaros v tej tretjini dobil še dva zadetka, oba je dosegel Marcel Mahkovec, spet pa je Ferencvaros pred še višjim zaostankom rešila sodniška zasedba, ki je še en zadetek domačih razveljavila zaradi premaknjenih vrat.

Foto: Domen Jančič

V zadnji tretjini je ritem igre močno padel. Domači so si prislužili več kazni, a gostje niti ob "power playih" niso resneje ogrozili Horaka, Ljubljančani pa so do konca predvsem pazili, da bi njihov vratar drugič v sezoni tekmo končal brez prejetega zadetka. To jim sicer ni uspelo, manj kot dve minuti pred koncem je protinapad gostov s častnim zadetkom končal David Molnar.

Že v naslednjem krogu čaka Olimpijo precej zahtevnejši tekmec, saj bo v petek gostovala pri Salzburgu, trenutno je solnograški klub na lestvici dve mesti pred ljubljanskim.

