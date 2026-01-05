Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
M. P., Pe. M., STA

Ponedeljek,
5. 1. 2026,
21.35

Osveženo pred

3 minute

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
Ferencvaroš HK Olimpija hokej IceHL

Ponedeljek, 5. 1. 2026, 21.35

3 minute

Liga ICE, 5. januar

Olimpija napolnila gol madžarskega tekmeca

Avtorji:
M. P., Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
HK Olimpija Ferencvaros | Olimpija je gostila Ferencvaroš in zmagala s 5:1: | Foto Domen Jančič

Olimpija je gostila Ferencvaroš in zmagala s 5:1:

Foto: Domen Jančič

Hokejisti HK Olimpija so prvo zmago leta 2026 dosegli na domačem ledu, kjer so se merili Ferencvarošem. Zmagali so s 5:1. Že po prvih devetih minutah so vodili s 3:0., še pred polovico igralnega časa pa 5:0. Ljubljančani so v novo leto sicer vstopili s porazoma proti Dunaju in Gradcu, tako so se zdaj izognili tretjemu zaporednemu porazu.

IceHL: HK Olimpija : Graz 99ers
Sportal Vroči Gradec slavil v Hali Tivoli, Olimpijo zdaj ogroža še Pustertal

Le uvodnih nekaj minut so potrebovali domači, da so se otresli nervoze, potem pa je bil promet večinoma enosmeren. V sedmi minuti so zeleno-beli udarili prvič, v razmaku 44 sekund so dvakrat premagali Benceja Balizsa. V naslednji minuti so ga še tretjič, a so po dolgem posnetku sodniki nato gol razveljavili zaradi igranja z drsalko. A tudi to ni pomagalo Madžarom. Še pred koncem te tretjine je Nik Simšič dosegel regularen tretji gol, ki je napovedal tudi dogajanje v drugi tretjini.

Marcel Mahkovec je dvakrat zadel v drugi tretjini. | Foto: Domen Jančič Marcel Mahkovec je dvakrat zadel v drugi tretjini. Foto: Domen Jančič V tej so gostje zamenjali vratarja, a tudi Kristof Nagy jih ni rešil. Ob le treh sproženih strelih (razmerje je bilo na koncu 42-19) proti vratom Lukaša Horaka je Ferencvaros v tej tretjini dobil še dva zadetka, oba je dosegel Marcel Mahkovec, spet pa je Ferencvaros pred še višjim zaostankom rešila sodniška zasedba, ki je še en zadetek domačih razveljavila zaradi premaknjenih vrat.

HK Olimpija Ferencvaros | Foto: Domen Jančič Foto: Domen Jančič

V zadnji tretjini je ritem igre močno padel. Domači so si prislužili več kazni, a gostje niti ob "power playih" niso resneje ogrozili Horaka, Ljubljančani pa so do konca predvsem pazili, da bi njihov vratar drugič v sezoni tekmo končal brez prejetega zadetka. To jim sicer ni uspelo, manj kot dve minuti pred koncem je protinapad gostov s častnim zadetkom končal David Molnar.

Že v naslednjem krogu čaka Olimpijo precej zahtevnejši tekmec, saj bo v petek gostovala pri Salzburgu, trenutno je solnograški klub na lestvici dve mesti pred ljubljanskim.

ICEHL, 5. januar:

Lestvica:

Preberite še:

Hdd Jesenice : KHL Sisak
Sportal Jeseničani skorajda do preobrata v Italiji
Hdd Jesenice : KHL Sisak
Sportal Zmaga Jeseničanov proti doslej vodilnemu Sisku
Vienna Capitals : HK Olimpija
Sportal Olimpija leto 2026 odprla s porazom
Ferencvaroš HK Olimpija hokej IceHL
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.