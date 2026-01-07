Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sreda,
7. 1. 2026,
14.45

57 minut

Simon Marčič Toni Mulec reli Dakar 2026 Dakar

Reli Dakar, 4. etapa

Zdaj vodita Španec in Južnoafričan, Toni Mulec tik za deseterico

STA

Tosha Schareina | Tosha Schareina je prevzel vodstvo med motociklisti. | Foto Reuters

Tosha Schareina je prevzel vodstvo med motociklisti.

Foto: Reuters

Južnoafričan Henk Lategan med avtomobilisti in Španec Tosha Schareina (Honda) med motociklisti sta dobila današnjo 495 km dolgo četrto etapo relija Dakar v Savdski Arabiji in vodita tudi v skupnem seštevku. Odlično nastopa tudi Toni Mulec, ki je bil 12. v etapi in je 12. tudi v skupnem seštevku.

Toni Mulec Dakar 2026
Sportal Mulec pridobil, a: Tako izgubljenega se še nisem počutil

Lategan je 451 km hitrostnih preizkušenj zmogel v 4:47:08 ure. Katarec Naser Al-Atijah (Dacia) je zaostal dobrih sedem minut in na drugem mestu skupnega seštevku zaostaja 3:55 minute.

Oče in sin Marek in Eryk Gonczal pa sta v svojih Toyotah zasedla tretje in četrto mesto, zaostala pa dobrih 14 oziroma 17 minut. Peti je bil izkušeni Francoz Sebastien Loeb (Dacia), za njim pa se je zvrstil še tretji dirkač družine Gonczal Mihcal.

V skupnem seštevku je na tretjem mestu Šved Mattias Ekström, ki je danes osvojil 12. mesto, za vodilnim pa zaostaja 13 minut. Za njim je v skupnem vrstnem redu še ena legenda avtomobilističnega športa Španec Carlos Sainz.

Odstopil pa je lanski zmagovalec relija domačin Jazed Al Rajhi, ki so se mu vse od začetka dirke kopičile tehnične težave.

Med motociklisti so prva tri mesta osvojili dirkači Honde. Za Schareino sta se zvrstila Američana Ricky Brabec in Skylar Howes, ki sta zaostala šest oziroma deset sekund.

Schareina in Brabec si z izidom 16:45:40 ure delita vrh v skupnem seštevku. Lanski zmagovalec Avstralec Daniel Sanders (KTM), ki je bil danes peti, na tretjem mestu skupne razvrstitve zaostaja 1:24 minute. Mulec je v etapi zaostal 17 minut in 57 sekund, skupno pa zaostaja 1:27:28 ure.

Simon Marčič je v etapi zaostal slabi dve uri in bil 58., skupno zaostaja skoraj šest ur in pol in je 53.

Na peti etapi tekmovalce v četrtek na relaciji Al Ula - Hail čaka 356 km hitrostnih preizkušenj.

