Domen Prevc je za zmago na novoletni turneji ob prestižnem zlatem orlu prejel tudi sto tisoč evrov denarne nagrade, skupaj z dosežki na vseh štirih tekmah turneje in kvalifikacijah pa je prejel več kot 160 tisoč evrov.

Domen Prevc je to sezono dobil že osem tekem in zdaj še novoletno turnejo. Skupaj si je z nagradami prislužil že 300 tisoč evrov. Foto: Reuters Če je pred desetimi leti Peter Prevc za zmago na novoletni turneji prejel 20 tisoč evrov denarne nagrade, so pred nekaj leti Nemci in Avstrijci denarni sklad precej povišali. Domen Prevc je za skupno zmago na 74. turneji štirih skakalnic dobil sto tisoč evrov. Ob tem pa je bil nagrajen še za dosežke na posameznih tekmah in kvalifikacijah turneje. Na dveh tekmah je zmagal (dvakrat po 15 tisoč evrov), na dveh pa je bil drugi (dvakrat po 11.500 evrov). Po 3.175 evrov na turneji dobi zmagovalec kvalifikacij – Domen je dobil tri (vse razen v Innsbrucku). Skupaj si je na novoletni turneji 2026 torej priskakal 162.525 evrov.