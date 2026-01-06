Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Peter Prevc Peter Prevc Bischofshofen Domen Prevc Domen Prevc novoletna turneja

Zmagovalec 74. turneje štirih skakalnic

Ne le zlatega orla, Domen Prevc je prejel tudi bogato denarno nagrado

Domen Prevc zlati orel Bischofshofen | Domen Prevc je ponosno razkazoval zlatega orla in bil vesel tolikšne podpore v Bischofshofnu. | Foto Reuters

Domen Prevc je ponosno razkazoval zlatega orla in bil vesel tolikšne podpore v Bischofshofnu.

Foto: Reuters

Domen Prevc je za zmago na novoletni turneji ob prestižnem zlatem orlu prejel tudi sto tisoč evrov denarne nagrade, skupaj z dosežki na vseh štirih tekmah turneje in kvalifikacijah pa je prejel več kot 160 tisoč evrov.

Domen Prevc Bischofshofen
Sportal Odmeva "Domen, Domen, Domen", z drugim mestom je potrdil zlatega orla

