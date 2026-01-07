Radijska voditeljica in pevka Martina Švab je s svojimi sledilci na družbenih omrežjih delila izkušnjo o ne najbolj obetavnem začetku leta. Njenega sina je namreč med dopustovanjem na Hrvaškem začel boleti trebuh. Ob obisku bolnišnice so ugotovili, da gre za vnetje slepiča, in sledila je operacija. Izkušnja se je iztekla pozitivno, deliti pa jo je želela kot zahvalo zdravstvenemu osebju celjske splošne bolnišnice, kjer so zanju odlično poskrbeli.

"V soboto smo se zbudili v prazničnem Novigradu, čez dan pa so prišle bolečine, bruhanje ... in diagnoza: vnetje slepiča. Operacija. A na koncu – vse v redu," je v objavi zapisala Švab. S sinom sta obiskala Splošno bolnišnico Celje, kjer sta bila, kot je izpostavila v nadaljevanju, deležna neverjetne prijaznosti zdravstvenega osebja: "Že sam odnos na pediatričnem urgentnem centru in hiter odziv osebja sta nam dala občutek varnosti, ki jo v takih situacijah zagotovo potrebuješ. Nato pa še pravi mali 'all inclusive' na oddelku pediatrije – s toplino, potrpežljivostjo in srčnostjo, ki se je ne da opisati z besedami. Vključno s kuhinjo! Hvala."

Čeprav pogosto slišimo, "da slovensko zdravstvo in sistem škripa, je za Martino Švab takšno osebje, kot sta ga doživela tam, dokaz, "da so ljudje v njem tisti, ki ga držijo pokonci". Zapis je zaključila z besedami, da naj bo letošnje leto predvsem zdravo, njena objava pa zgolj prijazen opomnik, "da znamo večkrat pohvaliti, se zahvaliti in opaziti dobro – in ne obratno!"

Zahvala zdravstvenim delavcem

V komentarjih se je vsem, ki so se spomnili nanjo, zahvalila za lepe želje in dodala, da je najhuje mimo, sin pa že okreva. Še enkrat pa je poudarila, da je zapis objavila, ker se je želela zahvaliti zdravstvenim delavcem, ki vse dni v letu svoje poslanstvo in službo opravljajo s srcem, nasmehom, srčnostjo in odgovornostjo. "Ljudje znamo veliko povedati, a premalo pohvaliti. Če ta misel doseže vsaj koga ali če ta zahvala vsaj kakšnemu delavcu ogreje srce, je moj namen dosežen," je sklenila.

Na njen zapis so se odzvali tudi s celjske bolnišnice ter zapisali, da se ji zahvaljujejo za izkazano zaupanje in tople besede, njenemu sinu pa želijo hitro in uspešno okrevanje. "Globoka zahvala za kakovostno, strokovno in sočutno obravnavo vseh naših pacientov pa gre seveda našim predanim zaposlenim," so še dodali.

