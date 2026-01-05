Operacija za prijetje venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in njegove žene Celie Flores je bila dolgo načrtovana, taktično presenetljiva in izjemno hitra, s poudarkom na nadzoru zračnega prostora in uporabi elitnih sil. Cia in ameriška vojska sta več mesecev zbirali obveščevalne podatke o Madurovih navadah, premikih in varnostnih protokolih. Čeprav je Maduro ves čas spreminjal lokacije in si zaradi groženj krepil osebno zaščito, se je operacija Absolute Resolve (Absolutna odločnost) 3. januarja letos končala v dveh urah in 28 minutah.

Ključnega pomena za operacijo Absolutna odločnost je bilo delo Cie (Centralno obveščevalne agencije) in drugih ameriških obveščevalnih agencij. Že od avgusta je bil njihov glavni cilj vzpostaviti Madurov vzorec življenja oziroma, kot ga je opisal general Dan Caine, predsednik združenih načelnikov generalštabov ZDA, "razumeti, kako se je gibal, kje je bival, kam je potoval, kaj je jedel, kaj je nosil, kateri so bili njegovi hišni ljubljenčki". Madura so ves čas spremljali tudi z vohunskimi droni.

Redno menjavanje lokacije spanja

Medtem ko so ZDA od septembra krepile svojo vojaško prisotnost na Karibih, je Maduro okrepil svojo osebno zaščito, da bi se izognil prijetju. Redno je menjaval lokacijo prenočevanja, v uporabi je imel od šest do osem mest.

Nicolas Maduro Foto: Reuters

Zanašanje na kubanske obveščevalce

Maduro se je izjemno zanašal na kubansko protiobveščevalno službo in telesne stražarje, ki jim je bolj zaupal kot Venezuelcem, saj zadnji niso smeli uporabljati mobilnih telefonov. Vendar pa takšni ukrepi niso bili dovolj.

Pobeg v varno sobo mu ni uspel

V petek zvečer so Madurovo lokacijo določili v kompleksu Fuerte Tiuna (Fort Tiuna), ključni vojaški bazi v Caracasu v Venezueli. Ameriški predsednik Donald Trump je ob 22.46 po vzhodnem času oziroma ob 23.46 v Caracasu izdal končni ukaz za začetek.

Zračno obrambo Venezuele so najprej onemogočili s kombinacijo udara zrak-zemlja, raket in najverjetneje tudi s hekerskimi motnjami. V operaciji je sodelovalo več kot 150 ameriških letal, vključno z bojnimi letali, helikopterji in transportnimi enotami.

Foto: Guliverimage Foto: Reuters

Bombardirali so letalske baze in komunikacijske centre, verjetno z manevrirnimi raketami Tomahawk in protiradiacijskim orožjem AGM-88 Harm, zasnovanim posebej za odkrivanje in uničevanje sistemov zračne obrambe, piše The Guardian. V nočnem napadu so po poročilih sodelovala tudi lovska letala F-35, ki so bombardirala venezuelske lovce na vzletno-pristajalni stezi.

Pripadniki elitne enote Delta Force so z nizko letečimi helikopterji prileteli do Madurove rezidence, kjer je venezuelski predsednik v zadnjih trenutkih na oblasti skušal pobegniti v varno sobo, vendar naj mu ne bi uspelo zapreti zaščitnih vrat.

Foto: Reuters

Vojaki so ga hitro zajeli in skupaj z ženo odpeljali na jurišno ladjo USS Iwo Jima, nato pa v ZDA.

Foto: Reuters Foto: omrežje X/OSINTdefender