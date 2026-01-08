Lakersi prekratki kljub šovu Dončića v San Antoniu. Nova zvezdniška selitev v ligi NBA. #video

Košarkarji Los Angeles Lakers so v San Antoniu priznali premoč gostiteljem. Spursi so zmagali s 107:91, Jezerniki pa so s tem nadaljevali nenavadno tradicijo v tej sezoni. Še vselej so namreč izgubili z dvomestno razliko. Luka Dončić je bil s 38 točkami prvi strelec srečanja in prispeval trojni dvojček (še 10 skokov in 10 asistenc), a se je odsotnost treh članov začetne peterke, poleg Austina Reavesa in Ruija Hachimure je počival tudi 41-letni LeBron James, izkazala za prehud udarec za Redickovo četo. V ligi NBA je bilo v noči na četrtek zelo pestro. Bilo je odigranih 12 tekem, prvaki Oklahoma City Thunder so po podaljšku odpravili Utah, še kako pa je odmevala selitev Traeja Younga. Dolgoletni zvezdnik Atlante se presenetljivo seli v Washington.

San Antonio Spurs : Los Angeles Lakers 107:91 (26:23, 48:43, 79:68)

Učinek Luke Dončića: 38 točk (za tri 2/9, za dve 11/17, prosti meti 10/16), 10 sk., 10 as., 2 ukr. žogi, 7 izg. žog v 38 minutah in 20 sekundah

Najboljši strelci: Johnson 27 (met iz igre 11/13, 6 sk.), Wembanyama 16 (met iz igre 7/15, 14 sk., 4 blok.), Castle 15, Fox 14, Champagnie 11 (9 sk.); Dončić 38, LaRavia 16 (trojke 4/9, 7 sk.), Hayes 10 (7 sk.)

Vrhunci srečanja v San Antoniu:

Dvoboj v San Antoniu je predstavljal poseben izziv za Lakerse. Manjkali so kar trije člani začetne peterke, poleg Austina Reavesa in Ruija Hachimure tudi LeBron James, tako da je pričakovano odgovornost v napadu nase prevzel Luka Dončić. Njegovi soigralci se sprva niso najbolje znašli na parketu, v prvih petih minutah so izgubili tri žoge, že po slabih treh minutah pa je zapustil igro Jarred Vanderbilt.

Dončić je ohranjal vlogo vlečnega konja in dosegel prve točke za goste. Poleg zaključevanja akcij se je posvetil tudi iskanju prostih soigralcev. S podajami v njegovem slogu jim je večkrat ponudil možnost za lahko dosežene koše, a se jim je pogosto zatresla roka. To so izkoristili gostitelji in na krilih ogromnega števila izvajanih prostih metov, do takrat so jih izvedli kar enajst, povedli s 14:7.

Kako je Dončić zaposlil Knechta:

Lakersi so vendarle našli stik z gostitelji. Ko je Dončić atraktivno zaposlil Daltona Knechta, ta pa zverinsko po alley-oopu zabil žogo v koš, so znižali zaostanek na 11:14. Pri gostiteljih je prišel v igro Victor Wembanyama, kar pa ni prestrašilo gostov iz Kalifornije. Sledila je najlepša akcija uvodne četrtine, ko je Dončić poskrbel za novo čarovnijo.

Izjemna podaja Luke Dončića s sredine igrišča in atraktivno zabijanje Jaxsona Hayesa:

S sredine igrišče je imenitno podal Jaxsonu Hayesu, njegov "bodoči" soigralec v slovenski reprezentanci pa se je izkazal z atraktivnim zabijanjem, ko je bil s hrbtom obrnjen proti košu. Ljubljančan je nadaljeval z izjemno predstavo, v kateri je marljivo polnil večino statističnih rubrik, med drugim ukradel tudi dve žogi, in pričakovano kot prvi na tekmi presegel mejo desetih točk.

Luka Dončić je v prvem polčasu dosegel 22 točk. Foto: Reuters

Spursi na počitek s prednostjo +5

Povratnik Gabe Vincent je po Dončićevi asistenci zadel trojko za 20:20, pri rezultatu 23:23 pa je najboljši strelec lige NBA, ki je imel opravka z zelo agresivno obrambo Spursov, v njej je prednjačil zlasti Jeremy Sochan, odšel na zaslužen počitek. Do konca prve četrtine je bila še dobra minuta, Jezerniki pa se brez Dončića niso najbolje znašli. Sledil je strelski mrk gostov, ki se je brez pomoči kapetana slovenske reprezentance prenesel tudi na začetek druge četrtine.

San Antonio je povedel s 30:23, Jezerniki so zapravljali napade, ko pa se je nato na parket vrnil Dončić, so se stvari spremenile. Sledile so nove minute strelske rapsodije Slovenca, ki se ni ustavil le pri koših, ampak z asistencami smelo hranil tudi soigralce. Ko je Jake LaRavia tako zadel dve zaporedni trojki, so Lakersi v Teksasu prešli v vodstvo (32:30).

Victor Wembanyama ni začel srečanja v začetni peterki San Antonia. Foto: Reuters

Ujeli so priključek in ga na krilih Dončića držali skoraj do konca prvega polčasa. Obe ekipi nista blesteli v napadu, njun met za tri točke je bil skromen, tako da ni presenečal nizek rezultat. San Antonio je prvi del srečanja dobil z 48:43, več kot polovico (22) točk pri gostih pa je dosegel Dončić.

Dončić pogrešal bolj razigrane soigralce

Julian Champagnie je bil peti najboljši strelec San Antonia. Foto: Reuters Počitek je bolje del gostiteljem, ki so v drugi polčas vstopili bolje zlasti v napadu. Bili so bolj razigrani in začeli pogosteje prebijati obrambo Lakersov. Luka Dončić se je trudil na vse pretege, a se je v igri Jezernikov vse bolj poznala odsotnost kar treh članov začetne peterke. Slovenski superzvezdnik je pogrešal bolj razpoloženega soigralca v napadu, do sedme minute tretje četrtine je bil sploh edini košarkar Jezernikov, ki je stopil na črto prostih metov.

Pri San Antoniu pa ni zadeval le Keldon Johnson, ampak tudi preostali. Stephon Castle je utrujal Dončića s tesnim pokrivanjem, a je 26-letni Slovenec večkrat pokazal mojstrstvo in ukanil obrambo gostiteljev. Še naprej je marljivo polnil koš in se po tretji četrtini ustavil že pri številki 33, vseeno pa je San Antonio poviševal prednost.

Dončić je bil pod stalnim pritiskom, poznala se je že utrujenost, temu primerno je bilo tudi večje število izgubljenih žog. Ostroge so povedle že za +14 (77:63), pod košema je zagospodaril Wembanyama, gostitelji pa so v zadnjo četrtino krenili s prednostjo 11 točk.

Že 86. trojni dvojček Slovenca, Vanderbiltu popustili živci

Derbi za drugo mesto v zahodni konferenci v zadnji četrtini ni ponudil drame. Jezerniki so velemojstri za tesne končnice v ligi NBA, ko pa izgubljajo, jih tekmec vedno premaga za vsaj deset točk. Tako je bilo tudi v San Antoniu. Če je po trojkah Jacka LaRavie in Nicka Smitha Jr. še morda zadišalo po morebitnem zasuku, pa so gostitelji v zadnji četrtini hitro odgovorili in zadrževali visoko prednost. S tem so nadaljevali tudi po vrnitvi Dončića na parket. Ta se ni ustavil pri doseganju točk, kjer je bil najbolj uspešen v metu za dve točki.

De'Aaron Fox je povzročal veliko težav podhranjeni obrambi Lakersov. Foto: Reuters

Na koncu se je lahko pohvalil z 38 točkami, dvoboj pa sklenil s trojnim dvojčkom, saj je dodal še deset asistenc in skokov. Zadnjega je dočakal dobri dve minuti pred koncem, ko je bil zmagovalec malodane že odločen. Tako je vknjiil že 86. trojni dvojček v rednem delu NBA.

Spursi so do konca povišali prednost na končnih 107:91 in proslavljali pomembno zmago v boju za razvrstitev na najvišja mesta na lestvici zahodne konference. Še naprej na lestvici zaostajajo le za branilcem naslova Oklahoma Cityjem, Jezerniki pa so po 12. porazu v tej sezoni na lestvici zdrsnili na peto mesto.

Kako je Vanderbilt razburil Sochana:

Po srečanju se je zaiskrilo, ko so popustili živci Jarredu Vanderbiltu. Stopil je do Jeremyja Sochana in ga nič kaj prijateljsko s prstom "pobožal" na obrazu. To je razburilo domači tabor. Strasti je med drugimi pomirjal tudi Dončić, ki ga nov izziv z Jezerniki čaka v noči na soboto, ko se bo pomeril z Milwaukeejem.

Trae Young iz Atlante v Washington!

Trae Young bo nadaljeval kariero v Washingtonu. Foto: Guliverimage Malce pred začetkom dvoboja v San Antoniu je ligo NBA zatresla nova zvezdniška selitev. Shams Charania, dobro obveščeni novinar ESPN, ki je lani kot prvi poslal v svet šokantno novico o menjavi Luke Dončića za Anthonyja Davisa, je sporočil, kako se 27-letni ameriški zvezdnik Trae Young seli v Washington. Dolgoletni zvezdnik Atlante, ki je štirikrat nastopil na All-Star tekmi, je tako zapustil Hawkse.

Podaja se na nov izziv, saj se bo pridružil enemu najslabših moštev v ligi NBA, v obratno smer pa se iz glavnega mesta ZDA v Atlanto odpravljata CJ McCollum in Corey Kispert. Younga odlikuje zlasti izjemen občutek za asistence. Je Dončićev vrstnik. Leta 2018 ga je na naboru kot št. 5 izbral Dallas, a je še istega večera prišlo do dogovora z Atlanto, tako da se je v Teksas preselil Dončić!

Selitev Traeja Younga iz Atlante v Washington:

Dončića skušal vreči s tira, a … Po zmagi Lakersov nad New Orleansom je na družbenih omrežjih zaokrožil posnetek z neposrednega roba igrišča, na katerem je Luka Dončić iz zelo zahtevnega položaja zadel atraktivno trojko in Jezernike dve minuti pred koncem popeljal do prednosti s 105:96. Na posnetku je lepo razvidno, kako ga je eden izmed domačih gledalcev zmerjal, češ da je navadna smet. Najboljši strelec lige NBA je to slišal, nato zadel neverjetno trojko, se v afektu obrnil proti glasnemu navijaču in ga, pri tem je uporabil kar nekaj grdih in opolzkih besed, spraševal, kaj mu je rekel. Pelicans fan to Luka Doncic:



“You’re trash!”



Luka Doncic after hitting the three:



“What’d you say motherf**ker? What the f**k did you say?”pic.twitter.com/7DJVqKtj4D — Underdog NBA (@UnderdogNBA) January 7, 2026 V današnjem obdobju lige NBA, ko lahko gledalci v vsakem trenutku z vseh mogočih kotov posnamejo dogajanje v dvorani, je video nazorno pokazal, s kakšnimi provokacijami imajo opravka košarkarji. Zlasti tisti, ki so najboljši in prihajajo na gostujoče igrišče. Omenjeni navijač je skušal Dončića vreči s tira z žaljivko, a pri tem ni bil uspešen. Jezerniki so na koncu zmagali s 111:103 in podaljšali zmagoviti niz.

Liga NBA, 7. januar:

