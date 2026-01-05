Da, to je težko verjeti, a Luki Dončiću uspevajo tudi takšne vragolije. Slovenski košarkar je trikrat zapored zadel s stola ob robu parketa. In to kar tako, malo za šalo.

Slovenski košarkar Luka Dončić ni samo eden izmed najboljših košarkarjev na igrišču. Eden največjih zvezdnikov v ligi NBA že med ogrevanji navdušuje s svojimi potezami. Pred tekmo proti Memphis Grizzlies je naš najboljši košarkar spet zablestel v svojem slogu.

Med ogrevanjem je sedel na stolu ob parketu. Dobil je žogo v roke, vrgel in zadel. A s tem njegove predstave še zdaleč ni bilo konec. Ljubljančan je zadel še naslednja dva meta, torej tri zapored, medtem ko je četrtega zgrešil le za malo.

Dončić je zablestel tudi pozneje na tekmi, ki so jo Jezerniki dobili z izidom 120:114. Naš košarkar je bil še enkrat več igralec tekme, potem ko je v svojo statistiko vpisal 36 točk, devet skokov in osem asistenc.

Kdo ga je čakal v tunelu?

Po koncu tekme je bil nad njegovo predstavo navdušen tudi Rob Pelinka, generalni direktor LA Lakers. Ta ga je po tekmi čakal v tunelu in mu čestital za izjemno predstavo.

Luka Doncic and Rob Pelinka celebrate the Lakers getting their second win in a row over the Grizzlies. #Lakeshow pic.twitter.com/HDwK5Kkvfp — LoJo Media (@LoJoMedia) January 5, 2026

