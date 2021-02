Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

… leta 1979 se je rodil Primož Peterka, nekdanji vrhunski smučarski skakalec. Peterka je v sezonah 1996/97 in 1997/98 zmagal v skupnem seštevku svetovnega pokala. Nekdanji skakalec iz Moravč je v svoji karieri v svetovnem pokalu dosegel 15 zmag. Prvič je zmagal 1996 v Zakopanah, nazadnje pa je na najvišji stopnički stal leta 2003 v Garmisch-Partenkirchnu. Medaljo ima tudi z olimpijskih iger in svetovnega prvenstva. Leta 2011 je pri 32 letih končal svojo športno pot. Primož Peterka je tudi po karieri ostal v skokih kot trener.

... leta 1999 se je rodil odlični slovenski košarkar Luka Dončić, ki je pred leti navduševal v dresu Reala iz Madrida, zdaj pa je med glavnimi zvezdniki ekipe Dallas Mavericks v ligi NBA.

Zgodilo se je …

Leta 2008 je Zlatan Ljubijankič zabil prvenec za belgijski Gent, ki je pred domačimi navijači v četrtfinalu pokala premagal Kortrijk s 4:0 in izničil zaostanek s prve tekme (0:4). Ljubljančan je v 90. minuti zabil zadnji in odločilni zadetek na tekmi in soigralce popeljal v polfinale.

Leta 2006 je Slovenija igrala prijateljsko tekmo proti Cipru v Larnaki in pod vodstvom Branka Oblaka zmagala z 1:0. Edini gol je v 85. minuti zabil Zlatan Ljubijankič, ki se je med strelce vpisal ob debiju le 22 minut za tem, ko je vstopil v igro. Na tej tekmi so v izbrani vrsti debitirali Valter Birsa, Dalibor Stevanovič, Bojan Jokič in Milivoje Novakovič.

Leta 2001 je Slovenija pod vodstvom Srečka Katanca v Kopru pred štiri tisoč navijači na prijateljski tekmi gostila Urugvaj in izgubila z 0:2. Najlepšo priložnost za gol je imel Sebastjan Cimerotič, ki je zatresel vratnico.

Leta 2000 je evropska nogometna zveza Uefa objavila, da bo vsak igralec, ki bo med tekmo proslavil zadetek z dvigom majice, s čimer bo razkril sporočilo, napisano v komercialne ali politične namene, takoj kaznovan z rumenim kartonom, njegov primer pa bo nato obravnaval še disciplinski odbor zveze Uefa.

Leta 1998 je Egipt v finalu afriškega pokala z 2:0 premagal Južno Afriko in postal afriški prvak.

Rodili so se …

1933 pokojni slovenski kegljač Miro Steržaj

1940 nekdanji hrvaški nogometaš, pozneje funkcionar Zorislav Srebrić

1940 nekdanji ameriški dirkač Mario Andretti

1942 nekdanji italijanski nogometaš Dino Zoff

1944 nekdanji nemški vratar Sepp Maier

1954 nekdanji hrvaški nogometaš, pozneje trener Branko Ivanković

1957 nekdanji belgijski nogometaš Jan Ceulemans

1966 nekdanji portugalski nogometaš Paulo Futre

1971 nekdanji slovenski nogometaš, zdaj trener Ante Šimundža

1971 nekdanji slovenski odbojkar Jani Malovič

1973 nekdanji kanadski hokejist Eric Lindros

1977 nekdanji slovenski nogometaš Bojan Žagar

1978 nekdanji avstrijski smučar Benjamin Raich

1979 hrvaški teniški igralec Ivo Karlović

1979 nekdanji slovenski smučarski skakalec Primož Peterka

1985 nekdanja srbska teniška igralka Jelena Janković

1985 nekdanji slovenski smučarski skakalec Rok Urbanc

1990 nemški nogometaš Sebastian Rudy

1990 ukrajinska šahistka Ana Muzičuk

1993 kolumbijski nogometaš Eder Alvarez Balanta

1994 ameriški košarkar Alex Caruso

1994 kitajska igralka badmintona Huang Yaqiong

1994 poljski nogometaš Arkadiusz Milik

1996 norveški atlet Karsten Warholm

1999 slovenski košarkar Luka Dončić

2000 italijanski nogometaš Moise Kean