Spoznala sta se na poroki skupnega prijatelja, iskrica med njima pa je preskočila nekaj let kasneje na dan zaljubljencev, ko je bila s prijateljico na zabavi v ljubljanskem klubu. "Beseda je dala besedo in čas je kar bežal, zaklepetala sva se do zgodnjih jutranjih ur, kot da morava nadoknaditi vse tisto, kar bi si želela povedati že davno," je o njunih začetkih za omenjeno revijo povedala Valentina Plaskan.

Dino Subašić je novinar portala 24ur.com. Foto: Mediaspeed

Par, ki ga druži ljubezen do umetnosti, glasbe in novinarstva, nekaj časa sta bila tudi sodelavca na TV Slovenija, se je zaročil med dopustom na Malti. "Takoj sem vedel, da je to to, kdaj in kje bom pokleknil, pa sem prepustil občutku," je o srečnem trenutku povedal Dino Subašić. Prstan je moral previdno skrivati, da jo zaroči, pa se je odločil na zadnji večer, ki sta ga preživela na bližnjem otoku Gozu.

Kdaj se bosta poročila, ne razkrivata, obenem pa ne izključujeta možnosti, da se bo to zgodilo povsem "spontano in brez načrtov, kot zaroka".

