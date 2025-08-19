Torek, 19. 8. 2025, 6.52
17 ur, 37 minut
Opremite svoj računalnik z Microsoft Office 2021 in Windows 11 – vseživljenjski dostop že od 10,99 evra
Pripravljeno za šolo: razprodaja vrhunske računalniške opreme
Imeti zanesljiva in zmogljiva orodja za delo in vsakodnevne naloge je danes ključno – ne glede na to, ali ste profesionalec, študent ali organizator domačih opravil. Microsoft Office je prav zato ena izmed najbolj zaželenih programskih rešitev. Med aktualno Back-to-School razprodajo na Keysoff imate odlično priložnost, da si zagotovite visoke popuste na Office in Windows sisteme.
Že danes si lahko zagotovite vseživljenjsko licenco za Microsoft Office 2021 Professional za samo 31,65 evra (redna cena 299 evrov). Paket vključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher in Access – vse, kar potrebujete za delo ali domače naloge. Po enkratnem plačilu prejmete kodo za aktivacijo po e-pošti, priložena pa sta tudi vseživljenjski dostop do posodobitev in brezplačna podpora uporabnikom.
Vseživljenjske licence za Microsoft Office že od 15 evrov
- Microsoft Office 2021 Professional Plus - 1 računalnik – 31,65 €
- Microsoft Office 2021 Home and Business za Mac – 59,29 €
- Microsoft Office 2021 Professional Plus - 2 ključa – 59,95 € (29,98 €/ključ)
- Microsoft Office 2021 Professional Plus - 3 ključi – 82,25 € (27,42 €/ključ)
- Microsoft Office 2021 Professional Plus - 5 računalnikov – 131,50 € (26,30 €/računalnik)
- Microsoft Office 2019 Professional Plus - 1 računalnik – 23,25 €
- Microsoft Office 2019 Home and Business za Mac – 32,29 €
- Microsoft Office 2019 Professional Plus - 2 ključa – 42,75 €
- Microsoft Office 2019 Professional Plus - 3 ključi – 60,65 € (20,22 €/ključ)
- Microsoft Office 2019 Professional Plus - 5 računalnikov – 99,85 € (19,97 €/računalnik)
- Microsoft Office 2016 Professional Plus - 1 računalnik – 15,69 €
- Microsoft Office 2024 Home and Business – 139,99 € (redna cena 299 €)
Nadgradite na Windows 11 Pro že za 13,55 evra
Windows 11 Professional prinaša prenovljen vmesnik, podporo za moderno strojno opremo in napredne funkcije, kot so Snap Layouts, več namizij ter vgrajeni Copilot – Microsoftov AI pomočnik za ustvarjanje vsebin, branje člankov, generiranje slik in drugo.
Podpora za Windows 10 se končuje že oktobra, zato je zdaj pravi trenutek za nadgradnjo – brez potrebe po nakupu novega računalnika.
Originalne in vseživljenjske Windows licence že od šest evrov!
- Windows 11 Pro – 1 računalnik – 13,55 €
- Windows 11 Pro – 2 ključa – 25,75 € (12,88 €/ključ)
- Windows 11 Pro – 5 ključev – 54,95 € (10,99 €/ključ)
- Windows 11 Home – 1 računalnik – 13,25 €
- Windows 10 Pro – 1 računalnik – 8,45 €
- Windows 10 Pro – 2 ključa – 15,25 € (7,63 €/ključ)
- Windows 10 Pro – 5 ključev – 34,25 € (6,85 €/ključ)
- Windows 10 Home – 1 računalnik – 8,25 €
62 odstotkov popusta na več programskih paketov (koda: BP62)
- Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus – 42,60 €
- Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus – 37,82 €
- Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus – 35,15 €
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus – 30,37 €
- Project Professional 2021 – 25,70 €
- Visio Professional 2021 – 22,97 €
- Visual Studio 2022 Enterprise – 45,60 €
50 odstotkov popusta na dodatne različice sistema Windows (koda: BP50)
- Windows Server 2025 Standard – 31,49 €
- Windows Server 2022 Standard – 26,19 €
- Windows Server 2019 Standard – 25,01 €
- Windows 10 Enterprise 2019 LTSC – 9,13 €
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC – 12,81 €
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC – 14,99 €
Veleprodajne ponudbe – neprekosljive cene!
- Windows 10 Pro – 50 ključev – 325 € (6,5 €/ključ)
- Windows 10 Pro – 100 ključev – 600 € (6 €/ključ)
- Windows 11 Pro – 50 ključev – 400 € (8 €/ključ)
- Windows 11 Pro – 100 ključev – 750 € (7,5 €/ključ)
- Office 2021 Pro – 50 ključev – 1250 € (25 €/ključ)
- Office 2021 Pro – 100 ključev – 2400 € (24 €/ključ)
Računalniška orodja (brez kode za popust)
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29,99 €
- MacBooster 8 (vseživljenjska naročnina) – 20,48 €
- Adguard za vse platforme – 10,24 €
- Internet Download Manager (vseživljenjski dostop) – 21,99 €
Zanesljive licence in 24/7 podpora
Keysoff jamči, da so vse licence stoodstotno avtentične in varne. Ne gre za naročniške licence – aktivacije so vseživljenjske in podprte s strani proizvajalca skozi celotno življenjsko dobo programske opreme. Če imate vprašanja med namestitvijo ali uporabo, se lahko obrnete na tehnično podporo, ki je na voljo 24 ur na dan.
Kontaktirajte Keysoff: service@keysoff.com