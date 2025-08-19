Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Opremite svoj računalnik z Microsoft Office 2021 in Windows 11 – vseživljenjski dostop že od 10,99 evra

Pripravljeno za šolo: razprodaja vrhunske računalniške opreme

računalnik, računalniška oprema | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Imeti zanesljiva in zmogljiva orodja za delo in vsakodnevne naloge je danes ključno – ne glede na to, ali ste profesionalec, študent ali organizator domačih opravil. Microsoft Office je prav zato ena izmed najbolj zaželenih programskih rešitev. Med aktualno Back-to-School razprodajo na Keysoff imate odlično priložnost, da si zagotovite visoke popuste na Office in Windows sisteme.

Že danes si lahko zagotovite vseživljenjsko licenco za Microsoft Office 2021 Professional za samo 31,65 evra (redna cena 299 evrov). Paket vključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher in Access – vse, kar potrebujete za delo ali domače naloge. Po enkratnem plačilu prejmete kodo za aktivacijo po e-pošti, priložena pa sta tudi vseživljenjski dostop do posodobitev in brezplačna podpora uporabnikom.

Vseživljenjske licence za Microsoft Office že od 15 evrov

keysoff.com, windows | Foto: Keysoff.com Foto: Keysoff.com

Nadgradite na Windows 11 Pro že za 13,55 evra

Windows 11 Professional prinaša prenovljen vmesnik, podporo za moderno strojno opremo in napredne funkcije, kot so Snap Layouts, več namizij ter vgrajeni Copilot – Microsoftov AI pomočnik za ustvarjanje vsebin, branje člankov, generiranje slik in drugo.

Podpora za Windows 10 se končuje že oktobra, zato je zdaj pravi trenutek za nadgradnjo – brez potrebe po nakupu novega računalnika.

Originalne in vseživljenjske Windows licence že od šest evrov!

62 odstotkov popusta na več programskih paketov (koda: BP62)

50 odstotkov popusta na dodatne različice sistema Windows (koda: BP50)

Veleprodajne ponudbe – neprekosljive cene!

Računalniška orodja (brez kode za popust)

Zanesljive licence in 24/7 podpora

Keysoff jamči, da so vse licence stoodstotno avtentične in varne. Ne gre za naročniške licence – aktivacije so vseživljenjske in podprte s strani proizvajalca skozi celotno življenjsko dobo programske opreme. Če imate vprašanja med namestitvijo ali uporabo, se lahko obrnete na tehnično podporo, ki je na voljo 24 ur na dan.

Kontaktirajte Keysoff: service@keysoff.com

