Pripravljeno za šolo: razprodaja vrhunske računalniške opreme

Imeti zanesljiva in zmogljiva orodja za delo in vsakodnevne naloge je danes ključno – ne glede na to, ali ste profesionalec, študent ali organizator domačih opravil. Microsoft Office je prav zato ena izmed najbolj zaželenih programskih rešitev. Med aktualno Back-to-School razprodajo na Keysoff imate odlično priložnost, da si zagotovite visoke popuste na Office in Windows sisteme.

Že danes si lahko zagotovite vseživljenjsko licenco za Microsoft Office 2021 Professional za samo 31,65 evra (redna cena 299 evrov). Paket vključuje Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher in Access – vse, kar potrebujete za delo ali domače naloge. Po enkratnem plačilu prejmete kodo za aktivacijo po e-pošti, priložena pa sta tudi vseživljenjski dostop do posodobitev in brezplačna podpora uporabnikom.

Vseživljenjske licence za Microsoft Office že od 15 evrov

Foto: Keysoff.com

Nadgradite na Windows 11 Pro že za 13,55 evra

Windows 11 Professional prinaša prenovljen vmesnik, podporo za moderno strojno opremo in napredne funkcije, kot so Snap Layouts, več namizij ter vgrajeni Copilot – Microsoftov AI pomočnik za ustvarjanje vsebin, branje člankov, generiranje slik in drugo.

Podpora za Windows 10 se končuje že oktobra, zato je zdaj pravi trenutek za nadgradnjo – brez potrebe po nakupu novega računalnika.

Originalne in vseživljenjske Windows licence že od šest evrov!

62 odstotkov popusta na več programskih paketov (koda: BP62)

50 odstotkov popusta na dodatne različice sistema Windows (koda: BP50)

Veleprodajne ponudbe – neprekosljive cene!

Računalniška orodja (brez kode za popust)