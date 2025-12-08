Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes v Londonu sešel z britanskim premierjem Keirom Starmerjem, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Na pogovorih bodo voditelji ocenili potek pogajanj za končanje vojne v Ukrajini pod vodstvom ZDA.

Pregled pomembnejših novic dneva:



6.00 Zelenski v Londonu z evropskimi voditelji o poteku mirovnih pogajanj

Srečanje je v soboto napovedal Macron, ki je bil ob tem tudi kritičen do Rusije, češ da stopnjuje konflikt v Ukrajini in si ne prizadeva za mir. Nadaljevati moramo pritisk na Rusijo in jo prisiliti, da izbere mir, je dodal.

ZDA so novembra predstavile mirovni načrt, ki je v prvi različici vseboval 28 točk in je bil deležen številnih kritik. Nato pa so ga v sodelovanju z evropsko in ukrajinsko stranjo predelali, toda več točk še vedno ostaja spornih.