Avtorji:
Na. R., STA

Ponedeljek,
8. 12. 2025,
6.18

Vojna v Ukrajini

Zelenski v Londonu z evropskimi voditelji o poteku mirovnih pogajanj

Na. R., STA

Volodimir Zelenski | Pogovori v Londonu bodo potekali v času, ko so prizadevanja za končanje vojne dobila nov zagon. | Foto Reuters

Pogovori v Londonu bodo potekali v času, ko so prizadevanja za končanje vojne dobila nov zagon.

Foto: Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se bo danes v Londonu sešel z britanskim premierjem Keirom Starmerjem, nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem in francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom. Na pogovorih bodo voditelji ocenili potek pogajanj za končanje vojne v Ukrajini pod vodstvom ZDA.

6.00 Zelenski v Londonu z evropskimi voditelji o poteku mirovnih pogajanj

Srečanje je v soboto napovedal Macron, ki je bil ob tem tudi kritičen do Rusije, češ da stopnjuje konflikt v Ukrajini in si ne prizadeva za mir. Nadaljevati moramo pritisk na Rusijo in jo prisiliti, da izbere mir, je dodal.

ZDA so novembra predstavile mirovni načrt, ki je v prvi različici vseboval 28 točk in je bil deležen številnih kritik. Nato pa so ga v sodelovanju z evropsko in ukrajinsko stranjo predelali, toda več točk še vedno ostaja spornih.

