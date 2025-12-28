Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Nedelja,
28. 12. 2025,
16.32

Osveženo pred

22 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
varnostne sile spopadi Latakija pravica do samoodločbe manjšinska politika protesti Sirija

Nedelja, 28. 12. 2025, 16.32

22 minut

V spopadih med protesti v Siriji umrlo več ljudi #video

Avtorji:
Na. R., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Današnji spopadi med podporniki in nasprotniki sirske vlade so po navedbah aktivistov in varnostnih sil terjali več smrtnih žrtev. Povod za demonstracije, ki so se sprevrgle v nasilne spopade, je bil poziv vidnega alavitskega voditelja Ghazala Ghazala k pravici alavitske manjšine do samoodločbe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V obalni provinci Latakija so bili po podatkih Sirskega observatorija za človekove pravice ubiti najmanj trije ljudje, poškodovanih pa je najmanj osem, potem ko so protivladne protestnike napadli privrženci oblasti in varnostnih sil.

protesti, Sirija, Alaviti, pravica do samoodločbe | Foto: Reuters Foto: Reuters

Visoki predstavnik varnostnih sil je za izbruh nasilja obtožil privržence lani odstavljenega sirskega predsednika Bašarja al Asada, saj naj bi ti med protesti v Latakiji napadli varnostne sile.

Sirska državna tiskovna agencija SANA je poročala, da je bil eden od pripadnikov varnostnih sil ubit v streljanju, ki so ga sprožili "oboroženi ostanki prejšnjega režima" v Latakiji, ranjenih pa je bilo več ljudi, tudi civilistov. | Foto: Reuters Sirska državna tiskovna agencija SANA je poročala, da je bil eden od pripadnikov varnostnih sil ubit v streljanju, ki so ga sprožili "oboroženi ostanki prejšnjega režima" v Latakiji, ranjenih pa je bilo več ljudi, tudi civilistov. Foto: Reuters

Nove oblasti v Siriji od decembra lani po padcu režima nekdanjega predsednika Bašarja al Asada, ki je pripadal manjšinski skupnosti alavitov, večkrat izvajajo t. i. varnostne operacije proti domnevnim ostankom Asadovega režima.

Pri tem so se pogosto osredotočile na obalna območja na zahodu Sirije, kjer živi večje število alavitov. Marca je prišlo do pokola civilistov, pri čemer so oblasti obtožile oborožene podpornike Asada, da so nasilje sprožili z napadi na varnostne sile.

protesti, Sirija, Alaviti, pravica do samoodločbe | Foto: Reuters Foto: Reuters

varnostne sile spopadi Latakija pravica do samoodločbe manjšinska politika protesti Sirija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.