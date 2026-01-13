Grozljivi posnetki iz mrtvašnice: trupla ležijo na dvorišču, pokojne prikazujejo na zaslonih #video

Kljub blokadi internetnih storitev v državi je na družbenih omrežjih zaokrožilo več grozljivih posnetkov iz Irana, kjer zaradi hude gospodarske krize divjajo protivladni protesti. Posnetki prikazujejo improvizirano mrtvašnico v mestu Kahrizak, južno od Teherana, ki je polna trupel v črnih vrečah, medtem ko se okoli njih zbirajo žalujoči svojci in poskušajo identificirati svoje ljubljene.

Po poročanju CNN gre za posnetke šokantnih posledic najnovejšega zatrtja množičnih protivladnih protestov, ki jih je sprožilo poslabšanje gospodarskih razmer v državi.

Iranski mediji trdijo, da gre za mimoidoče in ne protestnike

Eden izmed njih prikazuje množico ljudi, ki stojijo pred zaslonom, na katerem so prikazane fotografije pokojnih, svojci pa jih poskušajo identificirati. Glede na podatke in fotografije, ki jih je pridobila agencija Human Rights Activists News Agency (HRANA), ocenjujejo, da je v objektu v Kahrizaku približno 250 trupel.

Drug posnetek prikazuje črne vreče s trupli, ki ležijo na dvorišču pred stavbo, medtem ko družine iščejo posmrtne ostanke svojih najdražjih. Nekatera trupla ležijo le nekaj metrov od parkiranih avtomobilov. Da je trupel, ki so jih pripeljali v center, tako veliko, da so jih morali zložiti na dvorišče, je v soboto sporočila aktivistična skupina Mamlekate.

Še en posnetek, objavljen v petek, prikazuje notranjost skladišču podobnega prostora v bližini forenzičnega centra, ki so ga preuredili v improvizirano mrtvašnico. Na njem je polno trupel v črnih vrečah, ki ležijo na tleh in na kovinskih mizah.

Da so prizori na posnetkih resnični, so potrdili tudi iranski državni mediji, ki trdijo, da gre večinoma za trupla "navadnih ljudi, ki so se na protestih znašli po naključju". Za njihovo smrt so okrivili izgrednike. Iranska tiskovna agencija Tasnim je tako objavila posnetek, na katerem se novinar pogovarja z žalujočim moškim, ki mu je povedal, da njegov sorodnik ni protestnik. Pojasnil je, da ga je v glavo zadel kamen, vržen s strehe stavbe, in da sicer podpira vlado.

V nemirih, ki so se začeli konec decembra, je bilo glede na nekatere podatke ubitih že več kot 600 protestnikov in več deset pripadnikov iranskih varnostnih sil. Hkrati je bilo aretiranih več kot deset tisoč ljudi. Ker je vlada blokirala dostop do internetnih storitev in informacije iz Irana prihajajo počasi, točno število žrtev še ni potrjeno.

Blokada interneta v Iranu, ki so jo oblasti v odziv na širjenje protivladnih protestov uvedle pretekli četrtek, traja že več kot štiri dni in pol, je danes sporočila organizacija za spremljanje spletnih povezav NetBlocks. Mednarodni klici, ki jih ni bilo mogoče opravljati od petka, so medtem spet omogočeni, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Blokada je prizadela več kot 90 milijonov ljudi, aktivisti pa se bojijo, da je namenjena prikritju obsega zatiranja protestov, navaja STA.