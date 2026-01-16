Nova smučarska linija Equipe, s katero sta zmagovala Ivica in Janica Kostelić

V Zagrebu je pred kratkim potekala predstavitev ponovne uvedbe Salomonovega smučarskega modela Equipe , ki ima v zgodovini tega priznanega proizvajalca posebno mesto.

Model ima velik simbolni pomen za hrvaške smučarje, saj sta v preteklosti na liniji Equipe zmagovala Ivica in Janica Kostelić. Z Equipom je Janica med drugim osvojila vse štiri medalje na olimpijskih igrah (tri zlate in eno srebrno). Ivica kot posebni gost predstavitve je v kratkem intervjuju povedal, da jih je pred menjavo opreme Salomon povabil na testiranje in da so praktično takoj vedeli, da želijo tekmovati na Salomonu.

Foto: Amer Sports Na dogodku je spregovoril tudi Zoran Čančar, regionalni predstavnik podjetja Salomon.

"Povod današnjega srečanja je ponovni prihod modela Equipe – smuči, na katerih sta Janica in Ivica Kostelić, predvsem Janica, osvajala olimpijske medalje. To je bilo obdobje, ko je Salomon dominiral in bil ena vodilnih znamk v svetovnem pokalu. Danes želimo nekako obuditi te občutke in ponovno okrepiti prisotnost v svetovnem pokalu," je poudaril Čančar.

Foto: Amer Sports Njegov odgovor na vprašanje, ali gre za povsem nove smuči ali zgolj posodobitev starega modela, je bil jasen: "Smuči so popolnoma nove. Tehnologija v smučanju se nenehno razvija, zato je današnji model Equipe tehnološko bistveno naprednejši in prilagojen sodobnim zahtevam."

Zanimivo je, da kljub svetovnim gospodarskim negotovostim, finančnim izzivom, podnebnim spremembam, ki vplivajo na število smučarskih dni, in rasti cen energije prodaja smuči še naprej raste. Kako si to razlagajo?

"Zadovoljni smo, a predvsem verjamem, da gre za pozitiven trend. Ljudje se znova obračajo k športu. Kaj je lahko lepšega kot biti aktiven v naravi, na snegu in v gorah? To so izkušnje, ki bogatijo," pravi Čančar in dodaja, da k temu pripomorejo tudi športni vzorniki.

"Imamo osvojen mali kristalni globus v slalomu, imamo Janico s tremi olimpijskimi zlatimi in eno srebrno medaljo ter Ivico, dobitnika velikega kristalnega globusa. Smo športna nacija – in postajamo tudi smučarska nacija. To je izjemno pomembno."

Čančar poudarja, da šport ne bi smel biti zapostavljen, saj gre za panogo, ki jo je inflacija prizadela najmanj.

"Šport je naložba vase. Gre za sektor z najmanjšo rastjo cen v primerjavi z drugimi področji, hkrati pa prinaša dolgoročne koristi za zdravje in kakovost življenja."

Pozitivni trendi so opazni tudi širše v zimskem športnem svetu. "Danes smo imeli na predstavitvi kolege iz Slovenije. Ob vstopu v državo so bile na izhodu še vedno kolone iz Hrvaške, kar pomeni, da ljudje potujejo. Smučanje morda ni poceni šport, a ljudje denar pogosto porabijo za precej manj kakovostne stvari. Če ga lahko namenijo športu, je to najboljša mogoča izbira," je sklenil Čančar.

Foto: Amer Sports V novi liniji Equipe so predstavili smuči, smučarske čevlje, čelado in smučarska očala. Poleg opreme za alpsko smučanje pa v tej liniji najdemo tudi opremo za tek na smučeh in deskanje na snegu.

Foto: Amer Sports

Linija Equipe je tekmovalna linija opreme, ki združuje najnovejše tehnologije in drzen dizajn. Na voljo bodo tudi produkti za rekreativce v barvnih kombinacijah modre in rožnate, kar je novost, saj je bila do zdaj linija popolnoma modra.

Produkti Equipe bodo na voljo naslednjo zimo, nekaj pa jih v Slovenijo prihaja že v začetku februarja.

Naročnik oglasnega sporočila je Amer Sports.