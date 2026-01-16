Nika Prevc na Kitajskem razred zase!

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je zmagovalka uvodne tekme v Džangdžjakovu, kjer se 20-letnica veseli že 32. zmage svetovnega pokala. Na drugem mestu je končala njena najbližja zasledovalka v svetovnem pokalu Nozomi Marujama, ki je zaostala skoraj 24 točk, tretja je bila Nemka Selina Freitag. Tik pod zmagovalnim odrom je končala domačinka Ping Zeng. Točke sta osvojili tudi Katra Komar in Maja Kovačič.

Manj kot mesec dni pred olimpijskimi igrami so se najboljše smučarske skakalke na svetu zbrale na ikonični skakalnici Snow Ruyi v Džangdžjakovu, ki se ga tudi v slovenskem taboru spominjajo po uspešnih OI v Pekingu leta 2022.

Dvakratna svetovna prvakinja, svetovna rekorderka in branilka velikega kristalnega globusa Nika Prevc se je na tem prizorišču hitro ujela z napravo in dominirala tako na treningih kot v kvalifikacijah.

Svojo prevlado je Prevc nadaljevala tudi na prvi posamični tekmi, na kateri je v prvi seriji z rekordno daljavo 136,5 metra postavila daljavo dneva in si po polovici preizkušnje priborila skoraj 12 točk prednosti pred Japonko Nozomi Marujamo (127,5 metra). Tretje mesto je po polovici držala Kitajka Ping Zeng, ki pa ji v finalu ni uspelo ostati na stopničkah.

Najboljša trojica. Foto: SloSki

Zeng je v finalu po 127,5 metrih za 1,3 točke zaostala za Nemko Selino Freitag, ki se ji je uspelo prebiti na zmagovalni oder. Drugo mesto je po 124,5 metrih zadržala Marujama, Prevc pa je bila znova razred zase. S 130 metri je zanesljivo zmagala, pred Japonko je imela 23,7 točke prednosti, pred Freitag pa 30,4 točke prednosti.

"Vesela sem zmage. Že ves čas se na tej skakalnici odlično počutim in lepo je tu nastopati. Tudi rekordna daljava naprave je nekaj, kar z veseljem pospremim. Jutri si želim tri dolge skoke," je po zmagi v izjavi za organizatorje dejala slovenska šampionka, ki je skočila do pete zaporedne zmage, sicer pa desete v tej sezoni in 32. v karieri.

320 točk prednosti Prevc je v letošnji sezoni zbrala 1.366 točk, druga Marujama zaostaja 320 točk, tretja Lisa Eder pa za Slovenko zaostaja 518 točk. Prvo deseterico zaključuje Nika Vodan.

Komar in Kovačič do točk, obolela Vodan med gledalkami

Do točk sta skočili tudi preostali slovenski predstavnici, na kateri je računal Jurij Tepeš. Katra Komar je v finalu pridobila dve mesti in končala kot 25., Maja Kovačič pa je z 22. zdrsnila na 30. mesto.

Četrta Slovenka na Kitajskem Nika Vodan je vse skupaj spremljala kot gledalka, saj je zbolela, tako da tudi v soboto ne bo nastopila.

V soboto še ena tekma, nato selitev na Japonsko

Kvalifikacije za sobotno tekmo bodo ob 7.45 po slovenskem času, tekma sledi ob 9. uri.

Po njej se bodo skakalke preselile na Japonsko, kjer se bo spored nadaljeval v torek v Zau, nato bodo tekmovale še v Saporu. Kvartetu se bo na Japonskem pridružila še 16-letna Taja Terbovšek.

Džangdžjakov, posamična tekma

