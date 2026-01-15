Norveškim skakalnim trenerjem zaradi goljufije 18 mesecev suspenza

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je danes objavila kazen za tri norveške skakalne delavce, Magnusa Breviga, Thomasa Lobbna in Adriana Liveltena, zaradi goljufanja z dresi skakalcev na domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu 2025. Fis je vsem trem naložil 18 mesecev suspenza ter po pet tisoč švicarskih frankov (5.367 evrov) denarne kazni.

Obdobje kazni traja 18 mesecev in začne teči z datumom odločitve (8. januar 2026), zmanjšano pa je za obdobje začasnega suspenza od 12. marca 2025 dalje.

Odločitev o kaznih je sprejela etična komisija Fisa na priporočilo upravnega odbora krovne smučarske organizacije.

Magnus Brevig je imel vlogo glavnega trenerja reprezentance, Adrian Livelten in Thomas Lobben pa sta bila v norveški reprezentanci serviser oziroma pomočnik.

Trojica se lahko na odločitev Fisa pritoži na Športno razsodišče (Cas) v Lozani.