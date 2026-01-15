Četrtek, 15. 1. 2026, 11.52
Mednarodna smučarska zveza (Fis) objavila kazen
Norveškim skakalnim trenerjem zaradi goljufije 18 mesecev suspenza
Mednarodna smučarska zveza (Fis) je danes objavila kazen za tri norveške skakalne delavce, Magnusa Breviga, Thomasa Lobbna in Adriana Liveltena, zaradi goljufanja z dresi skakalcev na domačem svetovnem prvenstvu v Trondheimu 2025. Fis je vsem trem naložil 18 mesecev suspenza ter po pet tisoč švicarskih frankov (5.367 evrov) denarne kazni.
Obdobje kazni traja 18 mesecev in začne teči z datumom odločitve (8. januar 2026), zmanjšano pa je za obdobje začasnega suspenza od 12. marca 2025 dalje.
Odločitev o kaznih je sprejela etična komisija Fisa na priporočilo upravnega odbora krovne smučarske organizacije.
Magnus Brevig je imel vlogo glavnega trenerja reprezentance, Adrian Livelten in Thomas Lobben pa sta bila v norveški reprezentanci serviser oziroma pomočnik.
Trojica se lahko na odločitev Fisa pritoži na Športno razsodišče (Cas) v Lozani.