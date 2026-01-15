Rokometašice Krima OTP Group Mercatorja po domačem remiju proti norveški Soli v 10. krogu lige prvakinj čaka nov zahteven obračun. Ljubljanska ekipa se bo v nedeljo v Romuniji ob 14. uri pomerila z Bukarešto.

Bukarešta je stari znanec ljubljanske ekipe, saj imajo medsebojni obračuni ekip že dolgo brado. Nazadnje sta se ekipi pomerili konec oktobra, ko so krimovke po odlični predstavi v Stožicah zmagale (31:27).

Po devetih krogih lige prvakinj je Bukarešta na četrtem mestu z desetimi točkami, ljubljanske rokometašice pa so s petimi točkami za zdaj na predzadnjem, sedmem mestu.

Romunska ekipa je z novo trenerko Bojano Popović v odlični formi, kar je pokazala z visoko zmago (33:24) v minulem krogu pri Odenseju na Danskem.

"Čaka nas zelo zahtevno gostovanje pri odlični zasedbi, ki je s prihodom nove trenerke nekoliko spremenila sistem igre in prikazala izjemno predstavo na zadnji tekmi. Ne glede na to sem prepričan, da lahko tudi v Romuniji tako kot na prvi medsebojni tekmi v Ljubljani prikažemo odlično predstavo," je za klubsko spletno stran pred gostovanjem dejal trener Žiga Novak.

"Zato ni razloga, da v Bukarešto ne bi odpotovali s prepričanjem, da lahko ponovno presenetimo. Ob tem se moramo zavedati, da je bil poraz v Ljubljani za tekmice dodatna motivacija, da se nam oddolžijo, hkrati pa bo pritisk tokrat v večji meri na njihovi strani. Kot rečeno, verjamem v našo ekipo in v to, da lahko prikažemo odlično predstavo ter upamo, da bo to dovolj za uspešen razplet," je še menil ljubljanski strateg.

Ana Abina, ki je s Krimom podaljšala pogodbo za naslednji dve sezoni, ključ do uspeha proti Bukarešti vidi v čvrsti obrambi in dobro organiziranem napadu.

"Ključ do uspeha bo kompaktna, čvrsta in agresivna obramba, ki nam lahko omogoči tudi nekaj lažjih zadetkov ter s tem prihranek energije. V napadu moramo izboljšati tudi realizacijo strelov, ki je na zadnji tekmi proti Soli pešala," je poudarila Abina.

Tekma v dvorani Polyvalenta v romunski prestolnici bo v nedeljo ob 14. uri.

