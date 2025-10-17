Pismo, ki je pricurljalo v javnost, razkriva dramatično ozadje enega največjih škandalov v svetu smučarskih skokov, ki se je zgodil na svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Trem članom norveške ekipe – nekdanjemu glavnemu trenerju Magnusu Brevigu, pomočniku Thomasu Lobbnu in Adrianu Liveltnu, ki je skrbel za drese – grozi možnost 18-mesečne prepovedi delovanja v smučarskih skokih in tudi denarna kazen zaradi prirejanja tekmovalnih dresov. A po njihovem mnenju jih Mednarodna smučarska zveza (FIS) kaznuje nepravično, saj menijo, da gre za dolgoletno sivo cono, ki jo je dopuščala kar zveza sama.

Po poročanju norveškega časnika VG je FIS prejela obsežno pismo odvetnikov, v katerem trojica (Magnus Brevig, Thomas Lobben in Adrian Livelten) priznava, da je v dresih skakalcev Mariusa Lindvika in Johanna Andréja Forfanga uporabila skrito neelastično nit, da bi povečala togost materiala in s tem omogočala daljše skoke omenjenima skakalcema.

"Vsi so to počeli, FIS je gledala stran"

Celoten proces so ujeli na kamero, kar je sprožilo val ogorčenja med vodilnimi skakalnimi nacijami, tudi med Slovenci, Poljaki in Avstrijci.

Norvežani pa zdaj trdijo, da je takšno ravnanje na robu dovoljenih pravil del širše prakse. "Manipulacija je primerljiva s številnimi preteklimi primeri, ki jih je FIS bodisi tolerirala bodisi kaznovala bistveno milejše," piše v pismu, ki ga je prejela FIS.

Bo FIS kaznovala lastno "nekulturo"?

Odvetnik Pål Kleven, ki zastopa nekdanjega glavnega trenerja Breviga, opozarja, da bi 18-mesečna prepoved delovanja v smučarskih skokih in globa v višini 50 tisoč kron (4.250 evrov) pomenili "popolno nesorazmerje" glede na preteklo prakso. Po njegovih besedah je FIS dolga leta dopuščala ustvarjanje sivih con pri nadzoru skakalnih dresov, s čimer je sama prispevala k "nekulturi" v športu.

Magnus Brevik in vodja norveških smučarskih skokov Jan-Erik Aalbu Foto: Reuters

"FIS že leta ni zagotovila neodvisnega strokovnega telesa za nadzor opreme. Prav oni so s svojimi nejasnimi pravili omogočili, da so ekipe iskale meje dovoljenega," pravi Kleven.

Pismo temelji na treh glavnih argumentih Brevig, Livelten in Lobben trdijo, da jih FIS sploh ne more kaznovati, saj so zaposleni v nacionalni zvezi in niso neposredni člani organizacije, prav tako niso podpisali nobenega dogovora, ki bi jih zavezoval k njenim pravilom. Dodajajo, da FIS nima pristojnosti, da bi jim kot zaposlenim prepovedala delo ali izrekla denarno kazen. Obenem opozarjajo, da so bile v preteklosti v podobnih primerih kazni precej milejše, pogosto pa so bile kršitve celo spregledane ali obravnavane kot notranji dogovori med ekipami.

Trojica se je pripravljen pritožiti na Mednarodno športno razsodišče (CAS) v Lozani.

"To je šele začetek"

Čeprav sta skakalca Lindvik in Forfang že prejela blažji kazni – tri mesece prepovedi in 25 tisoč kron globe (dobrih 2.000 evrov) –, se zdi, da FIS želi s tem primerom ustvariti precedens.

A mnogi v skakalnem svetu menijo, da ima tovrstno početje v širšem skakalnem kontekstu že dolgo brado.

Časnik VG je za komentar zaprosil FIS, a so v organizaciji odgovorili, da zadeve, ki je še v postopku, ne morejo komentirati. Dodali so le, da primer trenutno obravnava etična komisija.