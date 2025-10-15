Rekordni polet slovenske smučarske skakalke Nike Prevc (236 metrov) iz Vikersunda je na družbenih omrežjih dosegel 259 milijonov ogledov, kar je rekordna številka, kar zadeva smučarske skoke, so zapisali na Instagramu "skakalnega dela" Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis).

Pisal se je 14. marec, ko je Nika Prevc v Vikersundu poletela do 236 metrov in postavila novo najboljšo žensko znamko v smučarskih skokih. Dvajsetletnica pa ni postavila le rekorda na letalnici, temveč tudi ob njej.

Rekordni polet Nike Prevc:

Njen rekordni polet je na družbenih omrežjih zabeležil 259 milijonov ogledov, kar je svojevrsten dosežek. In nov rekord. Toliko ogledov na družbenih omrežjih ni zabeležil še noben skok, so zapisali pri Fis. Dodali so, da gre za 122-kratnik populacije Slovenije.

Zmagovalka zadnjih dveh sezon svetovnega pokala bo imela v prihodnji sezoni, ki prinaša tudi olimpijske igre, priložnost za nove dolge polete tudi na domačih tleh. Nekatere skakalke bodo namreč tekmovalno obdobje 2025/26 končale s premierno tekmo na Letalnici bratov Gorišek.