Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. Sp.

Sreda,
15. 10. 2025,
18.45

Osveženo pred

7 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16

Natisni članek

Natisni članek
Nika Prevc Nika Prevc Vikersund smučarski skoki

Sreda, 15. 10. 2025, 18.45

7 minut

259 milijonov

Rekordni polet Nike Prevc z rekordnim številom ogledov

Avtor:
R. Sp.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,16
Nika Prevc | Rekordni polet Nike Prevc je na družbenih omrežjih dosegel rekordno število ogledov – 259 milijonov. | Foto Guliverimage

Rekordni polet Nike Prevc je na družbenih omrežjih dosegel rekordno število ogledov – 259 milijonov.

Foto: Guliverimage

Rekordni polet slovenske smučarske skakalke Nike Prevc (236 metrov) iz Vikersunda je na družbenih omrežjih dosegel 259 milijonov ogledov, kar je rekordna številka, kar zadeva smučarske skoke, so zapisali na Instagramu "skakalnega dela" Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis).

smučarski skoki, Nika Prevc
Sportal Nika Prevc se najbolj ogreva za OI: Večja skakalnica mi je med pripravami postajala vedno bolj všeč

Pisal se je 14. marec, ko je Nika Prevc v Vikersundu poletela do 236 metrov in postavila novo najboljšo žensko znamko v smučarskih skokih. Dvajsetletnica pa ni postavila le rekorda na letalnici, temveč tudi ob njej. 

Rekordni polet Nike Prevc:

Njen rekordni polet je na družbenih omrežjih zabeležil 259 milijonov ogledov, kar je svojevrsten dosežek. In nov rekord. Toliko ogledov na družbenih omrežjih ni zabeležil še noben skok, so zapisali pri Fis. Dodali so, da gre za 122-kratnik populacije Slovenije.

Zmagovalka zadnjih dveh sezon svetovnega pokala bo imela v prihodnji sezoni, ki prinaša tudi olimpijske igre, priložnost za nove dolge polete tudi na domačih tleh. Nekatere skakalke bodo namreč tekmovalno obdobje 2025/26 končale s premierno tekmo na Letalnici bratov Gorišek.

Planica navijači, letalnica bratov Gorišek
Sportal Zelena luč vlade za rekordne polete v Planici
Jurij Tepeš
Sportal "Zadovoljen bom z dobrimi skoki, vemo pa, kam kotiramo z njimi"
predstavitev reprezentanc SZS junaki zime Anže Lanišek Tim Mastnak
Sportal "Dobro se počutim v svoji koži in to je tisto, kar pri meni šteje"
smučarski skoki, Nika Vodan
Sportal Ne pomni, da bi se v svetovnem pokalu prej zgodilo kaj podobnega
Enej Faletič
Sportal Priložnost za novinca, Domen Prevc ne bo potoval z večino A-reprezentantov
Nika Prevc Nika Prevc Vikersund smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.