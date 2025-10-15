Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Pe. M.

Sreda,
15. 10. 2025,
15.06

Osveženo pred

54 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02

Natisni članek

Natisni članek
Robert Hrgota Anže Lanišek Anže Lanišek Timi Zajc Timi Zajc Lovro Kos Domen Prevc Domen Prevc grand prix Enej Faletič smučarski skoki

Sreda, 15. 10. 2025, 15.06

54 minut

Skakalci konec tedna v Avstriji in v Nemčiji

V Hinzenbachu prva priložnost za Eneja Faletiča, Domen Prevc na celinski pokal v Klingenthal

Avtor:
Pe. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,02
Enej Faletič | Enej Faletič bo prvič skakal na poletnem grand prixu. | Foto SloSki

Enej Faletič bo prvič skakal na poletnem grand prixu.

Foto: SloSki

Po olimpijski generalki v Predazzu sredi septembra se poletna velika nagrada za smučarske skakalce nadaljuje s hibridnima preizkušnjama na srednji napravi v avstrijskem Hinzenbachu. Glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota bo v Zgornjo Avstrijo odpeljal kvartet skakalcev, med katerimi bo na tej ravni prvič skakal zmagovalec alpskega pokala Enej Faletič, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

smučarski skoki, Robert Hrgota
Sportal Hrgoto preseneča forma predvsem enega varovanca: Ponavadi je v tem obdobju neprepoznaven

Smučarske skakalce do konca poletnega grand prixa, ki se je zavlekel globoko v jesen, čakata še dve prizorišči, na katerih bodo tekme potekale na hibridni način. Konec tedna bodo tekmovali v Hinzenbachu na ledeni smučini. Slovenske barve bodo zastopali Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos in prvič tudi zmagovalec poletne sezone alpskega pokala in mladinski državni prvak Slovenije izpred dobrih dveh tednov Enej Faletič.

Robert Hrgota tako v Avstriji ne bo računal na Domna Prevca, ki se odpravlja v Nemčijo, kjer bo v Klingenthalu skakal na nižji tekmovalni ravni, v celinskem pokalu. 

predstavitev reprezentanc SZS junaki zime Anže Lanišek Tim Mastnak
Sportal "Dobro se počutim v svoji koži in to je tisto, kar pri meni šteje"

Enej Faletič si je priložnost zaslužil po odličnih skokih v tem poletju, Domnu Prevcu pa vemo, da naprava v Klingenthalu zelo ustreza in zdi se smiselno, da se udeleži tekem celinskega pokala v Nemčiji. | Foto: Bor Slana/STA Enej Faletič si je priložnost zaslužil po odličnih skokih v tem poletju, Domnu Prevcu pa vemo, da naprava v Klingenthalu zelo ustreza in zdi se smiselno, da se udeleži tekem celinskega pokala v Nemčiji. Foto: Bor Slana/STA

Prvi skoki na ledeni smučini

"Z zanimanjem se odpravljamo na tekme ta konec tedna. Skokov na ledeni smučini še nimamo, tako da bodo to prvi v tej sezoni. Enej Faletič si je priložnost zaslužil po odličnih skokih v tem poletju, Domnu Prevcu pa vemo, da naprava v Klingenthalu zelo ustreza in zdi se smiselno, da se udeleži tekem celinskega pokala v Nemčiji," je izbor skakalcev v izjavi za krovno zvezo komentiral glavni trener naših skakalcev Hrgota.

Domen Prevc bo ta konec tedna tekmoval na celinskem pokalu v Klingenthalu. | Foto: Bor Slana/STA Domen Prevc bo ta konec tedna tekmoval na celinskem pokalu v Klingenthalu. Foto: Bor Slana/STA

Pred zaključkom grand prixa še na državno prvenstvo

Po tekmah v Hinzenbachu bodo tako skakalci kot skakalke sezono grand prixa končali 26. oktobra v Klingenthalu, kjer bodo preizkušnje prav tako potekale na ledeni smučini.

Še pred tem se bodo najboljši slovenski skakalci in skakalke prihodnji torek pomerili za naslov državnega prvaka in prvakinje v Kranju, tudi to tekmovanje bo potekalo na ledeni smučini.

Letalnica bratov Gorišek Jelko Gros Domen Prevc Nika Prevc
Sportal Planica bo večja kot kdajkoli: znana časovnica prenove Letalnice bratov Gorišek
predstavitev reprezentanc SZS junaki zime
Sportal Kepanje na Brdu pri Kranju, junaki zime vstopili v olimpijsko sezono
Luka Steiner
Sportal Luka Steiner je novi predsednik Smučarske zveze Slovenije
smučarski skoki
Sportal Slovenski tabor dobil opomnik, kako dragoceno je zdravje: Upam, da se vrne močnejša
Planica navijači, letalnica bratov Gorišek
Sportal Zelena luč vlade za rekordne polete v Planici
Jurij Tepeš
Sportal "Zadovoljen bom z dobrimi skoki, vemo pa, kam kotiramo z njimi"
Ljubno ob Savinji
Sportal Že v naslednjem proračunu sredstva za novo skakalnico na Ljubnem
Planica navijači, letalnica bratov Gorišek
Sportal Začela se je prodaja vstopnic za planiški finale skakalne sezone
smučarski skoki, Nika Prevc
Sportal Nika Prevc se najbolj ogreva za OI: Večja skakalnica mi je med pripravami postajala vedno bolj všeč
smučarski skoki, Nika Vodan
Sportal Ne pomni, da bi se v svetovnem pokalu prej zgodilo kaj podobnega

Robert Hrgota Anže Lanišek Anže Lanišek Timi Zajc Timi Zajc Lovro Kos Domen Prevc Domen Prevc grand prix Enej Faletič smučarski skoki
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.