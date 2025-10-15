Po olimpijski generalki v Predazzu sredi septembra se poletna velika nagrada za smučarske skakalce nadaljuje s hibridnima preizkušnjama na srednji napravi v avstrijskem Hinzenbachu. Glavni trener slovenske reprezentance Robert Hrgota bo v Zgornjo Avstrijo odpeljal kvartet skakalcev, med katerimi bo na tej ravni prvič skakal zmagovalec alpskega pokala Enej Faletič, so sporočili iz Smučarske zveze Slovenije.

Smučarske skakalce do konca poletnega grand prixa, ki se je zavlekel globoko v jesen, čakata še dve prizorišči, na katerih bodo tekme potekale na hibridni način. Konec tedna bodo tekmovali v Hinzenbachu na ledeni smučini. Slovenske barve bodo zastopali Anže Lanišek, Timi Zajc, Lovro Kos in prvič tudi zmagovalec poletne sezone alpskega pokala in mladinski državni prvak Slovenije izpred dobrih dveh tednov Enej Faletič.

Robert Hrgota tako v Avstriji ne bo računal na Domna Prevca, ki se odpravlja v Nemčijo, kjer bo v Klingenthalu skakal na nižji tekmovalni ravni, v celinskem pokalu.

Enej Faletič si je priložnost zaslužil po odličnih skokih v tem poletju, Domnu Prevcu pa vemo, da naprava v Klingenthalu zelo ustreza in zdi se smiselno, da se udeleži tekem celinskega pokala v Nemčiji. Foto: Bor Slana/STA

Prvi skoki na ledeni smučini

"Z zanimanjem se odpravljamo na tekme ta konec tedna. Skokov na ledeni smučini še nimamo, tako da bodo to prvi v tej sezoni. Enej Faletič si je priložnost zaslužil po odličnih skokih v tem poletju, Domnu Prevcu pa vemo, da naprava v Klingenthalu zelo ustreza in zdi se smiselno, da se udeleži tekem celinskega pokala v Nemčiji," je izbor skakalcev v izjavi za krovno zvezo komentiral glavni trener naših skakalcev Hrgota.

Domen Prevc bo ta konec tedna tekmoval na celinskem pokalu v Klingenthalu. Foto: Bor Slana/STA

Pred zaključkom grand prixa še na državno prvenstvo

Po tekmah v Hinzenbachu bodo tako skakalci kot skakalke sezono grand prixa končali 26. oktobra v Klingenthalu, kjer bodo preizkušnje prav tako potekale na ledeni smučini.

Še pred tem se bodo najboljši slovenski skakalci in skakalke prihodnji torek pomerili za naslov državnega prvaka in prvakinje v Kranju, tudi to tekmovanje bo potekalo na ledeni smučini.