Predsednik organizacijskega odbora tekem svetovnega pokala za smučarske skakalke na Ljubnem od Savinji Rajko Pintar je povedal, da pripravljajo prve korake in prostorske načrte za izgradnjo nove skakalnice. V boju, da bi tekme zadržali na Ljubnem, je napovedal gradnjo nove 160-metrske skakalnice, kjer bi lahko tekmovali tudi moški. "Najpomembnejša novica je, da bodo v naslednjem občinskem proračunu že zagotovljena sredstva za spremembo, po kateri bomo umestili novo, 160-metrsko skakalnico," poudarja Pintar.

"Mislim, da kar dobro napredujemo. Najprej moramo na Ljubnem zagotoviti vse pogoje, ki bodo lahko podlaga za nadaljnje dejavnosti. To pa pomeni, da moramo spremeniti občinski prostorski plan, kar smo že začeli reševati z občinskim svetom. Najpomembnejša novica je, da bodo v naslednjem občinskem proračunu že zagotovljena sredstva za spremembo, po kateri bomo umestili novo, 160-metrsko skakalnico."

Načrt v petih fazah

Načrt je narejen v petih fazah. "Pogovarjamo se, da bo skupni proračun okoli devet do deset milijonov evrov. Seveda tega ne bo zagotovila občina, ta bo dala denar za prostorske načrte, stali bodo okoli 200 do 300 tisoč evrov. Predvsem računamo na evropska sredstva in na pomoč države, ker je v finančnem smislu gradnja za samo občino Ljubno prevelik zalogaj," je pojasnil Pintar.

Rajko Pintar Foto: Vid Ponikvar

Dejal je, da bi se lahko gradnja končala do leta 2030. "V petih letih bi lahko načrte uresničili. Do takrat pa moramo napeti vse sile, da tekma na Ljubnem ostane na koledarju tekem svetovnega pokala. Za zdaj je varna do leta 2027."

Ljubno je od leta 2011 stalnica svetovnega pokala v ženskih skokih in velja za najmanjše mesto, ki je kadarkoli gostilo takšno tekmovanje. Obenem gre za najbolj obiskano skakalno prireditev v ženskem koledarju. Trenutna infrastruktura, predvsem obstoječa skakalnica v velikosti 94 m, pa ne zadošča več zahtevam sodobnih mednarodnih tekmovanj.

Pertile poudaril strateški pomen projekta

Krovna zveza Fis je sredi junija izrazila uradno podporo načrtovani izgradnji nove skakalnice na Ljubnem. V uradnem pismu podpore je direktor svetovnega pokala v smučarskih skokih Sandro Pertile poudaril strateški pomen projekta ne le za lokalno okolje, temveč tudi za razvoj smučarskih skokov na svetovni ravni.

"Pertile je izpostavil, da so naši načrti skakalnice na Ljubnem popolnoma v skladu s strategijo razvoja smučarskih skokov, tako moških kot žensk. Z izgradnjo velikanke, ne letalnice, bomo dobili objekt, ki ga bomo lahko uporabljali vse leto, na njej bodo možni tudi treningi, medtem ko na letalnicah treningi niso dovoljeni."

Namestitev je dovolj

Pintar je sklenil, da imajo v občini tudi dovolj namestitev. "Na Ljubnem so namestitve za pristojne iz Fisa in pa za slovensko ekipo, vse druge pa lahko namestimo v Logarski dolini, Velenju in Topolšici, kjer je dovolj možnosti, da bi lahko istočasno gostili tudi moško tekmo svetovnega pokala."

