Avtor:
Pe. M.

Sobota,
13. 12. 2025,
9.13

Osveženo pred

9 minut

smučarski skoki Taja Terbovšek

Sobota, 13. 12. 2025, 9.13

9 minut

Smučarski skoki, medcelinski pokal, Nottoden (ž)

Taja Terbovšek zmagala na Norveškem

Avtor:
Pe. M.

Taja Terbovšek | Poleti je Taja Terbovšek zmagala na tekmi alpskega pokala v Einsiedelnu, zdaj pa je dodala še zmago v zimskem medcelinskem pokalu. | Foto SloSki

Poleti je Taja Terbovšek zmagala na tekmi alpskega pokala v Einsiedelnu, zdaj pa je dodala še zmago v zimskem medcelinskem pokalu.

Foto: SloSki

Mlada slovenska smučarska skakalka Taja Terbovšek je na petkovem odprtju sezone medcelinskega pokala v Notoddenu vknjižila zmago. Na odru za zmagovalke sta se ji pridružili Nemki Julina Kreibich in Anne Haeckel. Do točk so prišle še tri Slovenke.

16-letna Terbovšek je po prvi seriji zasedala četrto mesto, v finalu pa s skokom, dolgim 93,5 metra, napredovala do zmage z 220 točkami. Za las, 1,5 točke, je prehitela vodilno po polovici, Nemko Julino Kreibich, trojico je zaokrožila njena rojakinja Anne Haeckel, ki je na stopničke napredovala z devetega mesta po prvi seriji.

Točke so od Slovenk osvojile še Taja Košir (5.), Ajda Košnjek (10.), Nina Kontrec (15.).

Danes bo tu še ena tekma.

Gre za tekmovanje druge kakovostne ravni za skakalke za svetovnim pokalom, na katerem se praviloma predstavljajo mlajše tekmovalke.

