Karavana svetovnega pokala alpskih smučark se je iz Trbiža, kjer sta bili konec tedna tekmi v smuku in superveleslalomu, preselila na prizorišče Kronplatz oziroma Plan de Corones. Tekma bo posebnega pomena za italijansko zvezdnico Federico Brignone, ki bo nastopila prvič po hudi poškodbi aprila lani. Na startu bo tudi Slovenka Ana Bucik Jogan, ki bo nastopila s štartno številko 26. Prvo vožnjo, ki se bo začela ob 10.30, bo odprla lanska zmagovalka, Novozelandka Alice Robinson. Druga vožnja bo na sporedu ob 13.30.

"Gre za eno izmed mojih najljubših tekem v sezoni, tako da se je že zelo veselim. Naredili smo dva dobra treninga v Kranjski Gori. Moje počutje mogoče ni najboljše, ampak upam, da bom na tekmo prišla dobro pripravljena, polna energije, da lahko izkoristim teren, ki mi je v preteklosti že velikokrat odgovarjal," je pred sedmim ženskim veleslalomom sezone v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije sporočila Ana Bucik Jogan.

Novogoričanka bo edina Slovenka na tekmi, na kateri je bila doslej štirikrat v najboljši petnajsterici, najvišje pred štirimi leti na devetem mestu. Lani je bila 25., Neja Dvornik, ki je zaradi poškodbe ostala brez olimpijske sezone, pa 16.

Tekmo bo odprla lanska zmagovalka Alice Robinson

Na Kronplatzu je lani slavila Novozelandka Alice Robinson, ki je imela v nedeljo težave na ciljnem skoku superveleslaloma v Trbižu. Čeprav je sprva kazalo, da ji je zasukalo koleno, pa so kasneje sporočili, da se Robinson ni poškodovala.

Po hudi poškodbi aprila lani se v tekmovalni ritem vrača italijanska zvezdnica Federica Brignone. Foto: Reuters

Prvič po hudi poškodbi bo nastopila italijanska zvezdnica Federica Brignone, ki si želi nastopiti na domačih olimpijskih igrah prihodnji mesec v Milanu in Cortini. 35-letna tekmovalka se v beli cirkus vrača po 292 dneh odsotnosti po dvojnem zlomu leve golenice in mečnice na aprilskem državnem prvenstvu v Val di Fassi.

Po sedmih tekmah v tej disciplini je s 460 točkami na vrhu Avstrijka Julija Scheib, ki je zmagala na treh veleslalomih, zmagovalka Kranjske Gore Švicarka Camille Rast je druga (341), tretja je Robinson z 292 točkami. Bucik Jogan ima na 34. mestu seštevka 23 točk.

Kronplatz, veleslalom, ženske, štartna lista: 1. Alice Robinson (NZL) 2. Julia Scheib (AVT) 3. Thea Louise Stjernesund (NOR) 4. Sara Hector (ŠVE) 5. Paula Moltzan (ZDA) 6. Camille Rast (ŠVI) 7. Zrinka Ljutić (HRV) 8. Mikaela Shiffrin (ZDA) 9. Lara Colturi (ALB) 10. Valerie Grenier (KAN) 11. Lena Dürr (NEM) 12. Sofia Goggia (ITA) 13. Federica Brignone (ITA) 14. Nina O’Brien (ZDA) 15. Maryna Gasienica-Daniel (POL) ... 26. Ana Bucik Jogan (SLO)

