Ana Bucik Jogan še ni rekla zadnje v veleslalomu

Karavana svetovnega pokala alpskih smučark se je iz Trbiža, kjer sta bili konec tedna tekmi v smuku in superveleslalomu, preselila na prizorišče Kronplatz oziroma Plan de Corones. Na startu torkove tekme bo tudi Slovenka Ana Bucik Jogan, ki v zadnji tekmovalni sezoni kariere želi pustiti pečat tudi na olimpijskih igrah prihodnji mesec.

​​​​​​​"Gre za eno izmed mojih najljubših tekem v sezoni." Foto: Guliverimage "Gre za eno izmed mojih najljubših tekem v sezoni, tako da se je že zelo veselim. Naredili smo dva dobra treninga v Kranjski Gori. Sicer mogoče moje počutje ni najboljše, ampak upam, da bom na tekmo prišla dobro pripravljena, polna energije, da lahko izkoristim teren, ki mi je v preteklosti že velikokrat odgovarjal," je pred sedmim ženskim veleslalomom sezone v izjavi za Smučarsko zvezo Slovenije sporočila Bucik Jogan.

Novogoričanka bo edina Slovenka na tekmi, na kateri je bila doslej štirikrat v najboljši petnajsterici, najvišje pred štirimi leti na devetem mestu. Lani je bila 25., Neja Dvornik, ki je zaradi poškodbe ostala brez olimpijske sezone, pa 16.

Na tem veleslalomu, ki ga prirejajo od leta 2017, je trikrat zmagala Američanka Mikaela Shiffrin, ki pa je zadnjič stala na stopničkah v tej disciplini pred dvema letoma v Jasni. Američanka kraljuje v slalomu.

Na Kronplatzu je lani slavila Novozelandka Alice Robinson, ki je imela v nedeljo težave na ciljnem skoku superveleslaloma v Trbižu. Čeprav je sprva kazalo, da ji je zasukalo koleno, pa so kasneje sporočili, da se Robinson ni poškodovala.

Najboljši slovenski dosežek na tem veleslalomu si lasti Meta Hrovat, ki je leta 2021 zasedla peto mesto.

Do zdaj so pobiral drobtinice

Slovenke v veleslalomu to sezono še niso prikazale voženj, s katerimi bi krojile razplet tekem. Pobirale so drobtinice. Dvornik je veleslalomsko sezono odprla s 26. mestom v Söldnu, a se je nato poškodovala. Po poškodbi Dvornik se je med veleslalomsko trideseterico od Slovenk prebila le Bucik Jogan, najvišje pa je posegla z 22. mestom na tekmi v Semmeringu.

Zadnji ženski veleslalom pred olimpijskimi igrami bo v soboto gostil češki Špindleruv Mlyn.

Julia Scheib Foto: Reuters

Na vrhu Avstrijka Julia Scheib

Po sedmih tekmah v tej disciplini je na vrhu s 460 točkami Avstrijka Julia Scheib, ki je zmagala na treh veleslalomih, zmagovalka Kranjske Gore Švicarka Camille Rast je druga (341), tretja je Robinson z 292 točkami. Bucik Jogan ima na 34. mestu seštevka 23 točk.

Slovenska vrsta je to zimo zdesetkana. Poškodovala se je tudi Andreja Slokar, ki po poškodbi kolena trenutno nabira mišično moč in kondicijo v telovadnici za napovedano vrnitev v sezoni 2026/27.

Ajdovka si želi, da bi lahko stopila na smuči že aprila. Ker ima nenadoma veliko prostega časa, se posveča tudi peki kruha, je po medijskih kanalih Smučarske zveze Slovenije javnosti sporočila po kondicijski vadbi.

