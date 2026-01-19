Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Ponedeljek,
19. 1. 2026,
13.05

Osveženo pred

34 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Billie Jean King pokal

Ponedeljek, 19. 1. 2026, 13.05

34 minut

BJK pokal

Slovenke korak od novega zgodovinskega dosežka v pokalu BJK

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Slovenska ženska teniška reprezentanca, pokal BJK | Foto Tenis Slovenija

Foto: Tenis Slovenija

V Londonu je bil danes opravljen žreb finala kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King. Slovenija bo v dvoboju nastopila v vlogi gostiteljice, njena tekmica pa bo Španija. Dvoboj bo potekal 10. in 11. aprila, prizorišče pa bo znano naknadno.

Slovenija si je nastop v višjem rangu tekmovanja zagotovila lani novembra, ko je v Indiji premagala reprezentanci Nizozemske in Indije. Zdaj bo za uvrstitev na zaključni turnir morala premagati še Španijo.

Slovenke imajo s Španijo tudi lepe spomine, saj so prav tam novembra 2023 dosegle največji uspeh v zgodovini reprezentančnega tenisa, ko so se prebile vse do polfinala pokala BJK. V boju za finale so takrat morale priznati premoč Italijankam.

Maša Zec Peškirič | Foto: Guliverimage Maša Zec Peškirič Foto: Guliverimage

Kapetanka slovenske reprezentance Maša Zec Peškirič je po žrebu izrazila optimizem: "Žreb sem spremljala v živo, bilo je kar napeto, zato sem vesela, da smo na koncu namesto Poljske dobili Španijo. Ne glede na tekmice verjamem v naše punce, saj lahko premagajo vsakogar. Veseli smo tudi, da bomo igrali doma. Komaj čakam na priprave in dvoboj. Žreb je bil za nas dober, a vsaka tekma je zgodba zase. Dale bomo vse od sebe in upam, da nas bo prišlo podpret čim več navijačev."

Paula Badosa je trenutno najboljša španska igralka. | Foto: Guliverimage Paula Badosa je trenutno najboljša španska igralka. Foto: Guliverimage Španke so uvrščene nekoliko višje

Španska reprezentanca trenutno zaseda peto mesto na svetovni lestvici, Slovenija pa je na 18. mestu. Med Špankami je najvišje uvrščena Paula Badosa, ki je na 26. mestu lestvice WTA, sledita ji Jessica Bouzas Maneiro na 40. in Cristina Bucsa na 52. mestu. Med Slovenkami je trenutno najvišje uvrščena Kaja Juvan na 100. mestu, Veronika Erjavec je 102., Tamara Zidanšek pa 151.

Slovenska reprezentanca bo imela aprila novo priložnost, da si zagotovi drugi nastop na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King in še en zgodovinski dosežek slovenskega tenisa.

Preberite še:

BJK_Indija
Sportal Slovenija je premagala Nizozemsko #video
Slovenija, pokal Billie Jean King
Sportal Slovenke v Indiji dobro razpoložene in borbene pričakujejo prvi dvoboj
Maša Zec Peškirič
Sportal Maša Zec Peškirič verjame v slovenska dekleta
Billie Jean King pokal
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.