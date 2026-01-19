V Londonu je bil danes opravljen žreb finala kvalifikacij za nastop na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King. Slovenija bo v dvoboju nastopila v vlogi gostiteljice, njena tekmica pa bo Španija. Dvoboj bo potekal 10. in 11. aprila, prizorišče pa bo znano naknadno.

Slovenija si je nastop v višjem rangu tekmovanja zagotovila lani novembra, ko je v Indiji premagala reprezentanci Nizozemske in Indije. Zdaj bo za uvrstitev na zaključni turnir morala premagati še Španijo.

Slovenke imajo s Španijo tudi lepe spomine, saj so prav tam novembra 2023 dosegle največji uspeh v zgodovini reprezentančnega tenisa, ko so se prebile vse do polfinala pokala BJK. V boju za finale so takrat morale priznati premoč Italijankam.

Maša Zec Peškirič Foto: Guliverimage

Kapetanka slovenske reprezentance Maša Zec Peškirič je po žrebu izrazila optimizem: "Žreb sem spremljala v živo, bilo je kar napeto, zato sem vesela, da smo na koncu namesto Poljske dobili Španijo. Ne glede na tekmice verjamem v naše punce, saj lahko premagajo vsakogar. Veseli smo tudi, da bomo igrali doma. Komaj čakam na priprave in dvoboj. Žreb je bil za nas dober, a vsaka tekma je zgodba zase. Dale bomo vse od sebe in upam, da nas bo prišlo podpret čim več navijačev."

Paula Badosa je trenutno najboljša španska igralka. Foto: Guliverimage

Španska reprezentanca trenutno zaseda peto mesto na svetovni lestvici, Slovenija pa je na 18. mestu. Med Špankami je najvišje uvrščena Paula Badosa, ki je na 26. mestu lestvice WTA, sledita ji Jessica Bouzas Maneiro na 40. in Cristina Bucsa na 52. mestu. Med Slovenkami je trenutno najvišje uvrščena Kaja Juvan na 100. mestu, Veronika Erjavec je 102., Tamara Zidanšek pa 151.

Slovenska reprezentanca bo imela aprila novo priložnost, da si zagotovi drugi nastop na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King in še en zgodovinski dosežek slovenskega tenisa.

