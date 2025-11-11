"Malo sem premišljevala, ker moji odnosi s teniško zvezo v zadnjem obdobju niso bili najboljši," nam je v pogovoru zaupala Dalila Jakupović, slovenska teniška igralka, ki bo po dolgih letih igrala za slovensko reprezentanco.

Dalila Jakupović, slovenska teniška igralka, že nekaj let živi v Dubaju, a je še vedno zelo povezana s Slovenijo, tudi s srcem. To je med drugim dokazala s tem, ko ni prav veliko razmišljala, potem ko je po dolgih letih znova dobila vpoklic v slovensko reprezentanco. V pogovoru je odkrito povedala, da nekaj časa ni imela najboljših odnosov s slovensko krovno teniško organizacijo. Zdaj je 34-letnica pripravljena na nove reprezentančne izzive, ki jo skupaj s kolegicami iz reprezentance konec tedna čakajo v Indiji. Kot sama pravi, igrati za reprezentanco ni le tekma posameznika, ampak čast in odgovornost do celotne ekipe in ne nazadnje države. Dalila je spregovorila tudi o svoji karieri. Njena pot je bila polna vzponov in padcev. Samo spomnimo se, kako se je leta 2020 v kvalifikacijah OP Avstralije zgrudila in morala predati dvoboj. Medtem ko je z letošnjim igranjem v posamični konkurenci vse prej kot zadovoljna, ji je v igri dvojic uspel nov preboj, saj je zablestela z rojakinjo Niko Radišić.

Slovenska dekleta se v Indiji vneto pripravljajo na reprezentančno akcijo.

Po letu 2019 se vračate v slovensko reprezentanco. Ste bili presenečeni nad klicem in povabilom v reprezentanco?

Moram priznati, da sem bila presenečena. Nekako sem tudi upala na to, ker so se na teniški zvezi nekatere stvari spremenile. Da, lahko rečem, da sem bila pozitivno presenečena. Vesela sem, da sem spet v ekipi in da nadaljujemo to pot, torej da smo nekako v najmočnejši zasedbi.

Ste morda kaj premišljevali, ali bi se sploh vrnili v reprezentanco?

Malo sem premišljevala, ker moji odnosi s teniško zvezo v zadnjem obdobju niso bili najboljši. Vseeno sem to dala na stran, ker je to čast. Vsa dekleta si želimo priti v višjo skupino in doseči čim boljše rezultate. In močnejše ko bomo, lažje bomo dosegale rezultate. Nekako sem se odločila, da se po toliko letih spet vrnem.

Dalila Jakupović pred leti skupaj s Kajo Juvan Foto: Sportida Bo po toliko letih odsotnosti kaj več nervoze ob igranju za Slovenijo?

Nervoza je vedno nekoliko prisotna, ker ne igraš samo zase. Igraš za vso ekipo in na koncu tudi za državo. Zagotovo je to velika čast, vseeno pa mislim, da ne bo toliko nervoze, ker sem veliko igrala v ligah in vem, kako je, ko je treba igrati za ekipo. Nekajkrat sem že igrala v Indiji in mislim, da je to lahko prednost.

Slovenke se že nekaj dni privajajo na pogoje v Indiji in se pripravljajo na tekmice.

Fotogalerija 1 / 8 / 8

Indijske igralke so do neke mere neznanka. Glede na to, da poznate tenis tam, kako jih vidite kot nasprotnice?

Mislim, da bodo kar zahtevne nasprotnice. Čeprav na lestvici niso tako visoko, so vseeno zelo dobre igralke. Imajo prednost, ker igrajo doma. Mi se moramo na vse skupaj še malo prilagoditi, ker igramo na višini. Zagotovo imajo določene prednosti, prav tako bodo imele občinstvo na svoji strani. Seveda bomo dale vse od sebe, ampak vsekakor jih ne smemo podcenjevati. Pravzaprav ne smemo podcenjevati nikogar.

Kako gledate na Nizozemke, ki so vsaj po uvrstitvah na lestvici močnejše nasprotnice?

Tenis je prišel na tako visoko raven, da je postal zelo zahteven. Tudi one bodo zelo zahtevne nasprotnice. Odvisno bo tudi od tega, kako se bo kdo prilagodil na pogoje. Ob tem je treba vedeti, da je konec sezone. Nekatere igralke so utrujene, nekatere poškodovane … Bomo videli, ampak težko bo za vse. Sama najbolj upam, da bomo na koncu mi zmagali.

Dalila Jakupović pozna indijski tenis, kar je lahko velika prednost. Foto: Guliverimage

Ste se s kapetanko pogovarjali o tem, v kakšni vlogi vas vidi?

Če sem iskrena, se o tem nismo še nič pogovarjali. Mislim, da bo veliko odvisno od tega, kako se bomo tam počutile. Bomo videli, kako se bo odločila.

Kako vam ustrezajo pogoji v Indiji, tam je namreč lahko kar precej vlažno?

Pred kratkim sem bila v Čenaju, kjer je bilo zelo vlažno. Tu bo manj vlažno. Že nekajkrat sem bila v Indiji … Ne vem, lahko samo rečem, da mi bolj ustrezajo vroči kot hladni pogoji. Želim si, da bi mi razmere v danem trenutku ustrezale.

Tam boste lahko trenirali en teden. Je to dovolj časa, da se boste lahko privadile na tamkajšnje razmere?

Da, mislim, da ga bo več kot dovolj.

Kako ste sicer zadovoljni s svojo letošnjo sezono? Foto: Teniška zveza Slovenije

Če sem iskrena, s posamičnimi dvoboji ne morem biti zadovoljna. Mislim, da sem v tem pogledu imela eno svojih najslabših sezon. Zavedam se, da je to del procesa, in se ne pritožujem. V dvojicah sva pred nekaj meseci začeli igrati z Niko (Radišić, op. p.) in zelo zadovoljni sva s tem, kar nama uspeva. Poznava se že dolgo in dobro se razumeva tudi zunaj igrišč. Odločili sva se, da poskusiva, in to se pozna tudi pri rezultatih. V zadnjem obdobju sva nanizali nekaj dobrih rezultatov. Na koncu sva malo pregoreli, bili sva že utrujeni in morda sva si tudi rezultat malo preveč želeli, ker nama je šlo tako dobro. Počitek do pokala BJK nama je prišel zelo prav. Pred nekaj meseci sva začeli igrati skupaj in bili uvrščeni okrog 250. mesta, nato pa se približali 110. mestu. Mislim, da je bil napredek v dvojicah kar dober.

Omenili ste že, da s posamičnimi dvoboji niste zadovoljni. Že nekaj časa se vračate med najboljše. Kje menite, da vam zmanjka?

Če bi vedela, ne bi bila tam, kjer sem (smeh, op. p.). Imela sem nekaj manjših poškodb na mečnih mišicah. Mislim, da se mi je poškodba na obeh nogah ponovila od štirikrat do petkrat. Prvič je trajalo tri mesece, ampak zdaj smo te težave nekako rešili. Imela sem nekaj težav s poškodbami, drugače pa se počutim dobro. In to je tisto, kar me motivira, da še vedno igram. Če se telesno ne bi dobro počutila, ne bi imelo smisla še naprej igrati posamičnih dvobojev.

Ali po vašem mnenju drži, da se je v zadnjih letih raven tenisa močno dvignila in da danes že vse igralke znajo igrati vrhunski tenis?

Da, strinjam se s tem. Zdaj je vse bolj odprto in vsak vidi, da je treba veliko delati. Prej tega nekako nisi vedel. Danes lažje prideš do pripomočkov, ki jih uporabljajo najboljši igralci. Spominjam se, da smo, ko sem bila mlada, najnovejše loparje dobivali šest mesecev za drugimi. Bilo je drugače. Prav tako so mlada dekleta in mladi fantje veliko bolj razviti, kot smo bili mi včasih. Mislim, da vse skupaj hitreje napreduje.

Še vedno sodeluje z očetom. Foto: Guliverimage

Kako se vam uspeva kosati z mlajšimi dekleti?

Kot sem že povedala, fizično in psihično se dobro počutim. Če se ne bi tako počutila, ne bi imelo smisla igrati.

Vas še vedno trenira oče?

Da, še vedno treniram z očetom in tudi nimam nobenega namena v prihodnje česa menjati.

Preberite še: